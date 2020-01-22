全職媽存摺一刷「年薪級年終」入袋！暖尪5字備註惹噴淚　人妻刷爆一排羨慕

▲全職媽媽領到來自老公的年終 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

許多上班族們最近都陸陸續續領到年終獎金，可以安心過個好年。而這位全職媽媽近日也收到來自老公的「年薪級年終」，超大手筆就為了體恤老婆一整年下來的辛勞，網友們見狀後也都驚呆羨慕炸，大哭表示「這是我一年的薪水」、「都是別人的老公」。

「領年終了~」一名女網友22日凌晨在臉書「爆廢公社」曬出自己的年終獎金，不到半天就吸引1.7萬人讚爆。原來她是一名家庭主婦，照理來說不會和一般上班族一樣領到年終，但是貼心的老公認為「全職媽媽更辛苦，當然也有年終」，就霸氣匯了一筆錢進她的戶頭。

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只見原PO的存摺備註上寫著「老婆辛苦了」，往右一看竟然有一筆36萬的收入，直接打趴超多人的年終獎金！她事後也感動貼出「哭臉貼圖」，喜極而泣表示「謝謝老公！」

▲ 36萬年終！（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，立刻吸引了1千多名網友大喊羨慕，人妻們則是刷爆一排「別人的老公總是不會讓我失望」，「天啊！我一年的薪水欸！老公是做什麼工作的啊」、「太神啦」、「不能讓我老婆看到這篇」、「懂得老婆辛苦的男人不多了」、「這已經是年薪級年終，真好」、「這是正面教材，值得學習」。

▼ 其他人妻一片哀嚎XD。（圖／翻攝自爆廢公社）

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