竹鼠被點名是武漢肺炎源頭　「華農兄弟」最新影片改吃野果

記者趙蔡州／綜合報導

網紅「華農兄弟」2018年以「100種吃竹鼠的理由」在網路爆紅，烹調竹鼠的影片甚至獲得超過2億的點閱率，但自從大陸抗SARS權威鍾南山指出，武漢肺炎的源頭「可能來自竹鼠、獾等野味」。消息傳出後，就有大量網友湧入他們的微博及Youtube留言，有人勸不要再吃竹鼠，也有人擔心他們會受影響。

武漢肺炎疫情持續擴散，國家衛健委高級別專家組組長、抗SARS權威鍾南山20日接受央視專訪時表示，他們初步分析後發現，新型冠狀病毒應是來自各種野生動物，目前不排除是竹鼠、獾等，呼籲民眾「除了戴口罩、量體溫等防疫措施外，也要改變習慣，不要再吃野味了。」

▲消息傳出後，有大量網友湧入「華農兄弟」微博及Youtube留言。（圖／翻攝自中新社）

消息傳出後，有網友就到「華農兄弟」微博及Youtube頻道留言。實際點進Youtube頻道可以發現，華農兄弟最新的影片是「吃野果」，許多網友在下方留言「聽說肺炎來自竹鼠， 不如我們……」、「兄弟出大事了」、「村霸最近別播竹鼠，再播這次可能會涼涼」、「希望華農能撐過這次疫情。」

網紅「華農兄弟」2018年以「100種吃竹鼠的理由」在Youtube、微博爆紅，一貫套路便是抓起竹鼠掂量，介紹這隻打架內傷、這隻中暑、這隻得憂鬱症了，「總之全活不下去，最後只好宰來吃」，還因此創造出當年非常流行的網路用語，「這隻XX好像中暑了」、「這樣下去不行的（所以只好忍住悲傷把你吃了）」等。

▲抗SARS權威鍾南山表示，新型冠狀病毒應是源自各種野生動物。（圖／翻攝自微博）

竹鼠對台灣人可能比較陌生，但在大陸是頗受歡迎的食物，竹鼠號稱肉質鮮嫩、口感獨特且營養價值高，市場上深受食客歡迎，售價近年來持續上漲，一隻人民幣數百至千元（約新台幣4300多元）不等，「需求大、利潤高」讓竹鼠被大量人工養殖，甚至有養殖戶年售萬隻因此致富。

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