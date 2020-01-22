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和閨蜜約法國！武漢女「狂嗑退燒藥」順利入境　自豪po文：早安巴黎

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▲▼因應武漢肺炎疫情擴大，桃園機場加強消毒防疫。（圖／桃機提供）

▲武漢肺炎疫情日益嚴重。（示意圖／桃機提供）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎持續擴大，不僅大陸國內疫情嚴重，亞洲各國也都紛紛遭殃。不過，日前卻傳出一名武漢女子疑似染病，但她卻狂吃退燒藥成功闖過機場的紅外體溫檢疫，順利飛到法國，更誇張的是，她還發文稱這是「勝利會師」，相當得意。

微信公眾號「概念化的星君先輩」日前披露，武漢一名顏姓女子日前發現自己有發燒、咳嗽等疑似感染肺炎的症狀，但為了要順利和閨蜜在法國見面，所以在出發前狂吃「退燒藥」，最後成功讓她飛去法國，還在里昂的米其林餐廳大吃特吃，並自豪的稱這是「勝利會師」。

▲▼武漢女疑似感染肺炎，但卻狂吃退燒藥順利飛到法國和閨密見面。（圖／翻攝微信「概念化的星君先輩」）

▲武漢女疑似感染肺炎，但卻狂吃退燒藥順利飛到法國。（圖／翻攝微信「概念化的星君先輩」）

不僅如此，顏女還得意地發另一篇貼文指出，「Bonjour, Paris。作為武漢出來的人，沒有被特別『優待』，沒有被單獨測體溫，哈哈」。她附上的照片則是愜意的在咖啡廳裡享用下午茶和點心，完全沒有反省自己的行為。

對此，不少網友怒轟「真不把自己的生命和他人的生命當回事啊」、「這和自殺式襲擊有區別嗎？」、「能不能通知法國政府方面，想辦法找到這位女士，檢測一下，別像武漢一樣錯過最佳時機」、「真nm煩這些白痴！」、「這種人我說難聽點就是該死」、「自私的要命」、「老子就在法國，我真的服了，以為屁事不會有呢」、「這就是個憨批」、「建議直接擊斃」。

另外，還有武漢網友指出「我是武漢人，我一直受不了很多武漢人那種蔑視規則、用挑戰規則提現自己很牛的行事準則，總覺得沒什麼大不了……我反正果斷退票了，手續費兩千多，平時再摳門現在也不得不做這個決定」。

▲武漢肺炎疫情分布0122。（圖／ETtoday製圖）

▲武漢肺炎疫情分布0122。（圖／ETtoday製圖）

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