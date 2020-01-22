短髮櫻花妹「整形級剪髮」對比照曝光！　網看傻：髮型決定一切...

實習記者賴韻如／綜合報導

頭髮剪得好相當重要，好的髮型不僅可以修飾臉部線條，還可以掩飾臉部缺點！近日一名日本妹就在twitter上分享了自己剪頭髮的「前後對比照」，讓不少網友看傻，瘋狂大讚該名髮型設計師的「神技」。

據《香港01》報導，網友「@bunnypuppysunny」在推特中寫道，「曾經有朋友告訴我，『髮型決定一切』，現在我終於明白了這個道理，這前後對比照真的太厲害了...」。這名日本網友表示，因為自己先前「遇髮型師不淑」，於是被剪了一個超崩壞的髮型，在朋友推薦之下找了東京一名超人氣髮型師來補救，沒想到成功挽回自信。

照片曝光後，不少網友紛紛大讚，「髮型真的非常重要！」、「只靠髮型就變了個人」、「剪個漂亮髮型，笑起來也特別甜」、「真的好美」、「前短後長才是王道」、「髮型決定一切...」、「真的太神了，整個人也顯得更有自信」、「看起來好有精神」。

在 Instagram 查看這則貼文 伊輪ミニーショート小顔毛束CUT美容師（@iwa_short）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 3 日 上午 5:24 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 伊輪ミニーショート小顔毛束CUT美容師（@iwa_short）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 24 日 上午 2:24 張貼

原來，這名髮型設計師本名為伊輪宣幸，在日本有著「短髮之神」的稱號，是東京銀座超人氣的髮型師。據悉，他除了剪髮技術超神以外，連剪髮速度也非常快，光是2019年營業額就已經破億元日幣，伊輪宣幸也經常在個人Instagram中分享自己的成果照，讓不少網友看了都想去找他「改造」一番。