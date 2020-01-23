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討吉利！蔡英文、賴清德新春「發福袋」行程完整一次看

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▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

拿紅包討吉利！農曆新年連假正式展開，不少民眾回家團圓過年，大年初一開始，總統蔡英文、準副總統賴清德及行政院長蘇貞昌等都將走遍全台「發福袋」，走春向民眾拜年，也讓國人能拿個總統紅包討吉利。

109年的總統福袋設計師為陳青琳，曾獲多項設計大獎、這次以插畫方式呈現。今年是金鼠年，所以特別設計錢鼠豐收的概念，年度意象為「攜手同心、台灣前進」。在圖像上，2020字樣分別是老鼠的側臉及耳多，攜手同心的字體旁邊則有結實纍纍的果實，代表今年也會是豐盛的一年。

內頁設計上，上端有浮雲飛鳥，中間是錢鼠咬錢，中間有一元新幣，象徵一元復始、萬象更新，裡面也有總統蔡英文及副總統陳建仁的簽名。

大年初一蔡英文發福袋行程早上9點從台北「覺修宮」出發，接著依序為9點30分大龍峒「保安宮」、11點25分宜蘭「冬山草湖玉尊宮」、下午2點40分新北「蘆洲湧蓮寺」、下午4點中壢「仁海宮」。信奉天主教的副總統陳建仁同一天早上9點20分將在台北「聖家堂」發放福袋。

初二蔡英文回到家鄉屏東，早上10點從「楓港德隆宮」出發，接著依序為11點20分「東港東隆宮」、下午2點高雄「五甲龍成宮」、下午3點45分台南「新營太子宮」。初三早上10點從「南投草屯惠德宮」出發，依序為11點20分「彰化鹿港天后宮」、下午2點30分「雲林縣北港朝天宮」、下午3點40分「嘉義市嘉邑大天宮」、下午4點45分「嘉義縣新港奉天宮」。

初四蔡英文早上11點在新竹「新埔褒忠亭義民廟」發福袋，接著依序為下午2點30分苗栗「通霄白沙屯拱天宮」、下午4點50分「台中樂成宮」。

準副總統賴清德這次應小英邀請一起發福袋，大年初一他將一早8點從家鄉台南的「首廟天壇」出發，接著依序為9點35分「高雄三鳳宮」、11點45分屏東「車城福安宮」、下午2點55分嘉義縣「朴子配天宮」、下午4點5分嘉義市「嘉邑城隍廟」。

初二賴清德一早8點半從南投縣「竹山紫南宮」開始發福袋，接著依序為10點5分雲林縣「虎尾天后宮」、11點25分彰化縣「南瑤宮」、下午1點35分台中市「大庄浩天宮」、下午3點15分苗栗縣「玉清宮」。初三早上11點50分從新竹市「都城隍廟」出發，接著依序為下午1點新竹縣「三聖宮」、下午2點5分桃園市「福林宮」，下午3點半基隆市「慶安宮」。

初四賴清德將回到故鄉新北，早上8點半從萬里「昭靈宮」出發，接著依序10點北投「關渡宮」、11點5分中和「廣濟宮」、下午1點5分「南港信天宮」、下午1點46分「舊莊福德宮」、下午2點半「南港福天宮」。

▼新春福袋。（圖／記者蔣婕妤攝）

▼新春福袋。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲▼新春福袋。（圖／記者蔣婕妤攝）

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