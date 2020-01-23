影／總統來拜年！蔡英文：不管電視看哪台...記得我們都還是一家人

記者蔣婕妤／台北報導

23日是農曆小年夜，馬上就要迎來農曆新年。總統蔡英文透過臉書向國人拜年，除了針對近期的武漢肺炎強調防疫沒有假期外，她也提到不久前剛結束的總統大選，呼籲大家不管政治立場都是一家人，家庭和諧國家就會團結。

蔡英文小年夜向國人拜年，「今天是小年夜，先祝大家新年快樂！」她提到，大家可能都已經回到家，或者正在返家的路上。要特別感謝現在還在崗位上努力的國軍、警消、海陸空運輸的駕駛、機場工作的同仁，還有醫護人員，「因為有你們，才讓大家可以有一個方便、安全的年假。」

針對武漢肺炎，蔡英文再次提醒民眾，過年期間訪友拜年，要注意勤洗手，搭乘交通運輸工具，要注意衛生管理，防疫工作不可少。她強調，政府會持續做好防疫相關工作，對於疫情的發展也會密切注意。若想了解最新的防疫資訊，請以政府發佈的資訊為主。防疫沒有假期，也請國人放心。

最後，針對剛結束的大選，蔡英文向國人溫情喊話，「不久前，我才跟大家說，這個月我們要回家兩次，一次為了台灣投票，一次為了家人團圓。我們已經一起完成了一場大選，現在選舉結束了，國家要繼續向前行，無論如何，今年回家跟家人相聚時，不管大家電視想看哪一台，要記得我們都還是一家人。只要家庭和諧，國家就會團結。」

蔡英文最後也祝福國人祝福鼠年平安、事事順心。