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蔡英文、馬英九、吳敦義除夕赴法鼓山撞鐘　選後首度同台

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▲▼蔡英文、馬英九、吳敦義法鼓山除夕祈福。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔡英文、馬英九、吳敦義去年法鼓山除夕祈福。（圖／記者黃國霖攝）

記者黃巈禾／綜合報導

佛教聖地法鼓山自2007年起的每年除夕夜，不分藍綠大咖政治人物都會齊聚敲鐘祈福，今年也不例外，法鼓山24日晚間10時開始將舉行「除夕撞鐘」，總統蔡英文、前總統馬英九，以及前國民黨主席吳敦義將出席，這也是他們在總統大選後首度同框。

位在新北市金山區的法鼓山是台灣佛教界知名的聖地，自2007年起開始，每逢春節除夕夜都會舉辦撞鐘祈福儀式，由方丈和不分黨派的重量級政治人物一起執繩敲擊法華鐘108下，替國家祈福。

去年跨年敲鐘現場，蔡英文身邊隔一個座位就是馬英九，吳敦義則和馬英九相鄰而坐，但從坐位上到前往執繩敲鐘，三人幾乎無交集。

今年蔡英文、馬英九、吳敦義除夕將夜赴法鼓山出席除夕撞鐘祈福，三人在晚間11時後陸續到場，這也是三人在2020總統與立委選舉落幕後首度公開同台。

今年除夕夜，法鼓山首度採用光雕投影彩繪法華鐘樓，廣邀民眾於24日除夕當天晚間9時至翌日凌晨整點40分，參與跨年撞鐘祈福活動，聆聽純淨的鐘聲安定身心，108響鐘聲將伴隨民眾辭舊迎新。

「108」在佛教象徵慈悲、智慧圓滿，敲響法鼓山鎮山之寶法華鐘，象徵段除過去、現在與未來的108種煩惱，聽108響法華鐘聲，如同聽釋迦牟尼佛宣講的《法華經》108遍。

法鼓山表示，除夕撞鐘會場將提供《法華經》中的四要品與大眾結緣，迎請民眾一面聆聽法華鐘聲，一面虔誦〈方便品〉、〈安樂行品〉、〈如來壽量品〉、〈普門品〉等經文，讓佛陀的慈悲迴盪在每個人的心中。民眾在撞鐘後，還可至祈願觀音殿供燈許願、鈔經製作幸福御守，為長輩親友平安祈福。

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