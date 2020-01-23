　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

習近平發表春節談話　「向台灣拜年」全文曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲習近平於澳門回歸20周年大會發表重要講話。（圖／翻攝自CCTV+）

▲習近平發表春節談話，向台灣拜年。（圖／翻攝CCTV+）

大陸中心／綜合報導

中國共產黨中央、國務院23日上午在人民大會堂舉行2020年春節團拜會。中國國家主席習近平發表談話，代表黨中央、國務院，向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年。

習近平強調，時間不等人！歷史不等人！時間屬於奮進者！歷史屬於奮進者！為了實現中華民族偉大復興的中國夢，我們必須同時間賽跑、同歷史並進。全黨全軍全國各族人民要在中國共產黨堅強領導下，不忘初心、牢記使命，不畏風浪、直面挑戰，以時不我待的奮進姿態，繼續向著實現中華民族偉大復興的光輝目標進發，繼續向著推動構建人類命運共同體的美好前景進發，繼續在人類的偉大時間歷史中創造中華民族的偉大歷史時間！

習近平表示，天道酬勤，力耕不欺。過去的一年，我們櫛風沐雨、朝乾夕惕，堅定不移沿著新時代中國特色社會主義大道闊步前進。我們堅持穩中求進工作總基調，深入推進改革開放，著力推動高質量發展，經濟運行保持在合理區間，三大攻堅戰取得關鍵進展，科技創新捷報頻傳，脫貧攻堅成效顯著，民生事業加快發展，國防和軍隊改革紮實推進，全方位外交成果豐碩，全面建成小康社會取得新的重大進展。我們召開黨的十九屆四中全會，對堅持和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化作出全面部署。我們隆重慶祝澳門回歸祖國20週年，堅決維護香港、澳門繁榮穩定。特別是我們隆重慶祝中華人民共和國成立70週年，舉行氣勢恢宏、氣氛熱烈的慶祝活動和盛大閱兵，14億護旗手唱響了禮讚新中國、奮鬥新時代的昂揚旋律，極大振奮了民族精神，激發起團結奮進的磅礴力量。我們在全黨開展「不忘初心、牢記使命」主題教育，督促9000多萬名共產黨員時刻牢記始終以百姓心為心，始終與人民同呼吸、共命運、心連心。

習近平指出，奮鬥創造歷史，實幹成就未來。新的一年，我們要決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅，實現第一個百年奮鬥目標，中華民族千百年來「民亦勞止，汔可小康」的憧憬將變為現實。這在實現中華民族偉大復興的歷史進程中具有里程碑意義。我們要以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊扣全面建成小康社會目標任務，統籌推進「五位一體」總體佈局，協調推進「四個全面」戰略佈局，全面貫徹新發展理念，全面做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定工作，高質量打贏脫貧攻堅戰，確保全面建成小康社會圓滿收官，得到人民認可、經得起歷史檢驗。

習近平強調，我在今年的新年賀詞中說，只爭朝夕，不負韶華。這首先要從中華民族大歷史的角度來理解。中華民族有著5000多年的文明歷史，在幾千年的歷史進程中為人類文明進步作出了不可磨滅的貢獻。但是，近代以後，中華民族被各種內憂外患耽誤的時間太久了，因此中國人民始終有著超乎尋常的緊迫感、時代感。回顧歷史，鴉片戰爭以後，中華民族用110年的時間實現了民族獨立和人民解放，用70年的時間迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，用40多年的時間實現了綜合國力、人民生活水平和國際影響力的大幅躍升。

習近平指出，從現在起到本世紀中葉，我們也進行了戰略謀劃，將分步實現全面建成小康社會、基本實現社會主義現代化，最終建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。這將是中國人民和中華民族奮進新時代、書寫中華文明新的輝煌篇章的偉大時代！中國人民的每一份子，中華民族的每一份子，都應該為處在這樣一個偉大時代感到驕傲、感到自豪！我們要堅持戰略方向、保持戰略定力，繼續團結一心、艱苦奮鬥，風雨無阻向前進！

ET快訊
快訊／大樂透獎號出爐！小年夜加開9碼　100萬春節大紅包來了
看曾之喬愛上別人！　辰亦儒6年前MV女主角是她⋯親吻甜照被挖
辰亦儒許願40歲結婚成真！2年前抗母命不娶曾之喬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港兩宗「高度疑似」病例　確診感染新型冠狀病毒肺炎

習近平發表春節談話　「向台灣拜年」全文曝光

武漢封城！王丹驚「情況多危及？」：失控會有數百萬人衝關

湖北封城擴大！黃岡、鄂州第二波跟進「鐵公路停運」　懇請市民：別出城

外媒想進武漢採訪疫情　陸外交部：已宣布外地人別來

新疆也失守！確診2武漢肺炎病例「都從武漢來的」

武漢封城「內部曝光」武警守火車站！　商店街空蕩蕩「零星店鋪營業」

武漢醫院求診隊伍超百米…病患氣憤投訴「不給看病」！醫生無奈：來不及救

快訊／再添第二城！　湖北黃岡市宣佈午夜起「封城」

雄安新區將滿三歲　進入「大規模建設階段」2020推58項目

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

就在今晚！鳳九東華虐戀Start～　《枕上書》高偉光開撩迪麗熱巴

大亨搶「金錢豹酒店小姐」 慘遭竹聯堂主報復命喪街頭

神之廣告曲「後漏88」掀翻唱潮 超Chill旋律...網：唱出女性心聲

陸客父母帶發燒童「拒隔離逃院」　高市證實：研判流感，已出境

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼星諠！　夜市摸臀笑稱：測彈性～

香港兩宗「高度疑似」病例　確診感染新型冠狀病毒肺炎

習近平發表春節談話　「向台灣拜年」全文曝光

武漢封城！王丹驚「情況多危及？」：失控會有數百萬人衝關

湖北封城擴大！黃岡、鄂州第二波跟進「鐵公路停運」　懇請市民：別出城

外媒想進武漢採訪疫情　陸外交部：已宣布外地人別來

新疆也失守！確診2武漢肺炎病例「都從武漢來的」

武漢封城「內部曝光」武警守火車站！　商店街空蕩蕩「零星店鋪營業」

武漢醫院求診隊伍超百米…病患氣憤投訴「不給看病」！醫生無奈：來不及救

快訊／再添第二城！　湖北黃岡市宣佈午夜起「封城」

雄安新區將滿三歲　進入「大規模建設階段」2020推58項目

「菜市場金馬獎」得主遊客也愛逛　華山市場排隊美食吸客

快訊／大樂透獎號出爐！小年夜加開9碼　100萬春節大紅包來了

兩度登《紅白》激烈歌舞又倒下！　「欅坂46」18歲平手友梨奈閃電退團

新春開運造型大公開　髮型師教你用韓式髮夾快速變換髮型

過年看片爽殺時間！2019年10大必看電影清單總整理　懸疑感人黑幫通通滿足

楊丞琳：小鬼是我的青春！　這4組情侶分手不交惡…對方永遠是「重要的人」

傳精品專櫃禁戴口罩！員工含淚接客「我們很怕」　101回應了

香港兩宗「高度疑似」病例　確診感染新型冠狀病毒肺炎

IZ*ONE宣布「2月中重啟活動」　Mnet聲明網看到拳頭硬：臉皮太厚了吧！

泳褲脫落「迷你鳥」見客！男星尷尬傻笑⋯閃避尺寸問題

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

大陸熱門新聞

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

即／武漢疫情指揮部：公共運輸全面停駛

武漢女狂嗑退燒藥成功入境法國！

發燒硬闖機場！父母大鬧3小時「丟下小孩飛走」

武漢全面封鎖「市民連夜出城」！火車站大排長龍

武漢女「狂吞退燒藥」入法喊：勝利　陸大使館證實

再添第二城　湖北黃岡市宣佈封城

港專家：武漢肺炎感染規模SARS的10倍起跳！

武漢封城　台商半夜趕赴廣州搭機回台

武漢肺炎第二例死者：華南市場海鮮店老闆

佛山還在賣野味　店家：錢還是要賺的

竹鼠是肺炎源頭　華農兄弟改吃它

「無武漢旅行史」也會得病！

專家感染武漢肺炎：或因未戴防護鏡

更多熱門

相關新聞

盧秀燕慰勞清潔隊讚城市英雄

盧秀燕慰勞清潔隊讚城市英雄

農曆年前民眾大掃除，清潔隊員為維護環境品質，小年夜、除夕不打烊，持續收運垃圾。台中市長盧秀燕23日前往太平清潔隊慰問第一線清潔人員，並發放10萬元加菜金。她表示，清潔隊守護台中大家庭整潔，是名副其實的「城市英雄」，預祝大家新年快樂！

台東春節返鄉專車載您回家　

台東春節返鄉專車載您回家　

監委查毒蛋案　改善農藥殘留問題

監委查毒蛋案　改善農藥殘留問題

流感燒！　新竹春節急門診看這裡

流感燒！　新竹春節急門診看這裡

澳門確診第2例武漢肺炎「機場就發燒」

澳門確診第2例武漢肺炎「機場就發燒」

關鍵字：

習近平春節拜年粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／曾之喬宣布結婚：今天起也是陳太太囉

獨／「在不瘋狂」老闆怒掀洛克交往本本才離婚

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

即／武漢疫情指揮部：公共運輸全面停駛

曾之喬、辰亦儒「交往10年」結婚了！　曝求婚細節逼哭她

武漢女狂嗑退燒藥成功入境法國！

發燒硬闖機場！父母大鬧3小時「丟下小孩飛走」

星宇航空開航　張國煒PO文惹哭網友

未成年小三貼臉不倫東出昌大！唐田英里佳3舉動毀清純

再告謝和弦、莉婭　扣嫂反攻追加2罪

辰亦儒許願40歲結婚成真了！2年前違抗母命不娶曾之喬

武漢全面封鎖「市民連夜出城」！火車站大排長龍

辰亦儒愛了曾之喬9年！藏「4甜蜜共通點」

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

更多

最夯影音

更多
總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？
刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面