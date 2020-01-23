習近平發表春節談話　「向台灣拜年」全文曝光

▲習近平發表春節談話，向台灣拜年。（圖／翻攝CCTV+）

大陸中心／綜合報導

中國共產黨中央、國務院23日上午在人民大會堂舉行2020年春節團拜會。中國國家主席習近平發表談話，代表黨中央、國務院，向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年。

習近平強調，時間不等人！歷史不等人！時間屬於奮進者！歷史屬於奮進者！為了實現中華民族偉大復興的中國夢，我們必須同時間賽跑、同歷史並進。全黨全軍全國各族人民要在中國共產黨堅強領導下，不忘初心、牢記使命，不畏風浪、直面挑戰，以時不我待的奮進姿態，繼續向著實現中華民族偉大復興的光輝目標進發，繼續向著推動構建人類命運共同體的美好前景進發，繼續在人類的偉大時間歷史中創造中華民族的偉大歷史時間！

習近平表示，天道酬勤，力耕不欺。過去的一年，我們櫛風沐雨、朝乾夕惕，堅定不移沿著新時代中國特色社會主義大道闊步前進。我們堅持穩中求進工作總基調，深入推進改革開放，著力推動高質量發展，經濟運行保持在合理區間，三大攻堅戰取得關鍵進展，科技創新捷報頻傳，脫貧攻堅成效顯著，民生事業加快發展，國防和軍隊改革紮實推進，全方位外交成果豐碩，全面建成小康社會取得新的重大進展。我們召開黨的十九屆四中全會，對堅持和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化作出全面部署。我們隆重慶祝澳門回歸祖國20週年，堅決維護香港、澳門繁榮穩定。特別是我們隆重慶祝中華人民共和國成立70週年，舉行氣勢恢宏、氣氛熱烈的慶祝活動和盛大閱兵，14億護旗手唱響了禮讚新中國、奮鬥新時代的昂揚旋律，極大振奮了民族精神，激發起團結奮進的磅礴力量。我們在全黨開展「不忘初心、牢記使命」主題教育，督促9000多萬名共產黨員時刻牢記始終以百姓心為心，始終與人民同呼吸、共命運、心連心。

習近平指出，奮鬥創造歷史，實幹成就未來。新的一年，我們要決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅，實現第一個百年奮鬥目標，中華民族千百年來「民亦勞止，汔可小康」的憧憬將變為現實。這在實現中華民族偉大復興的歷史進程中具有里程碑意義。我們要以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊扣全面建成小康社會目標任務，統籌推進「五位一體」總體佈局，協調推進「四個全面」戰略佈局，全面貫徹新發展理念，全面做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定工作，高質量打贏脫貧攻堅戰，確保全面建成小康社會圓滿收官，得到人民認可、經得起歷史檢驗。

習近平強調，我在今年的新年賀詞中說，只爭朝夕，不負韶華。這首先要從中華民族大歷史的角度來理解。中華民族有著5000多年的文明歷史，在幾千年的歷史進程中為人類文明進步作出了不可磨滅的貢獻。但是，近代以後，中華民族被各種內憂外患耽誤的時間太久了，因此中國人民始終有著超乎尋常的緊迫感、時代感。回顧歷史，鴉片戰爭以後，中華民族用110年的時間實現了民族獨立和人民解放，用70年的時間迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，用40多年的時間實現了綜合國力、人民生活水平和國際影響力的大幅躍升。

習近平指出，從現在起到本世紀中葉，我們也進行了戰略謀劃，將分步實現全面建成小康社會、基本實現社會主義現代化，最終建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。這將是中國人民和中華民族奮進新時代、書寫中華文明新的輝煌篇章的偉大時代！中國人民的每一份子，中華民族的每一份子，都應該為處在這樣一個偉大時代感到驕傲、感到自豪！我們要堅持戰略方向、保持戰略定力，繼續團結一心、艱苦奮鬥，風雨無阻向前進！