美CDC「武漢肺炎疫情圖」將台灣列入中國...外交部交涉後更正了！





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎持續蔓延，外交部23日表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）將我與中國大陸標示為同一顏色區塊，納入中國地圖，已於第一時間向美方交涉，要求修正。經過外交部交涉後，CDC已於美東時間1月22日修正內容。

外交部發言人歐江安表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）就「2019中國武漢新冠狀病毒」引發肺炎的疫情報告，曾於21日誤將台灣與中國標示為同一顏色，且在提及已有確診病例的國家時漏列台灣。

歐江安指出，經外交部於第一時間向美方提出關切，並同步電示駐美國代表處聯繫美方相關單位洽請修正後，美國CDC的網站已於美東時間1月22日修正內容，不僅將台灣納入已有確疹病例的國家名單，在世界地圖部分也一併修正，沒有矮化我方情形。

外交部肯定美方迅速修正CDC網頁有關台灣疫情的資訊與標示，並期待台美雙方進一步深化防疫合作，攜手共同防堵中國武漢新冠狀病毒的擴散。

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