命理師曝吳怡農權勢命格「注定踏政治圈」！桃花未開農婦再等等

▲命理師曝吳怡農命格。（圖／翻攝自臉書／壯闊台灣 吳怡農）

記者錢玉紘／綜合報導

民進黨立委候選人吳怡農雖然在選舉中落敗，但打出響亮知名度，帥氣外型加上見狀身材，吸引大批死忠「農婦」支持。命理師就分析，吳怡農帶人講義氣，因此人緣很好，且注定是「握有權勢」的命格，在桃花方面，吳怡農更喜歡與其心靈相通的女生，但近期比較沒有結婚可能。

《中時電子報》報導，江嘉葉指出，觀吳怡農面相可發現其他兩頰線條柔和帶剛，個性也是這樣「柔中帶剛，剛中帶柔」，與人相處時情義看很重，剛柔並濟、講理講情並以義氣為重，因此贏得好人緣，而且吳怡農眼神氣足有力，處事認真用心，不會敷衍了事，待人和善，熱心隨性，有緣人自然相處，無緣人不會強求，有老子「無為而治」的精神。

江嘉葉也解釋，吳怡農本來的人生規劃並非要踏入政治圈，爆紅也是意外，這是因他雙顴尖凸，骨頭氣旺，權勢臨駕他身上，推也推不掉，雖非他本意，但命中注定他是握有權勢的命格，將來前途不可限量。

除了政治生涯走向之外，許多「農婦」最關心的還是吳怡農的桃花部分，江嘉葉指出，吳怡農脣形完美有氣，談吐進退得宜，而眼神雖不會放電但有柔氣，加上脣形微微一笑迷倒眾多女性。不過，江嘉葉稱吳怡農的姻緣宮有煞感情事較為混沌不明朗，理想的女性是要有一樣的人生目標，心靈相通、談得來的智慧型女子，目前桃花運比較不旺，近期要結婚比較難，不過事業運還是很旺。