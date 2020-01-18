彰化女粉力挺北市吳怡農有回報啦～農婦快現身！「親筆簽名」是妳的

▲林明生17日參加民進黨感恩餐會時，替「農婦」要到了吳怡農親筆簽名。（圖／林明生提供）

記者徐愷昕／彰化報導

彰化1名農婦為了支持北市立委候選人吳怡農，竟於投票時把吳怡農的照片貼在另名候選人頭像上，再蓋下選舉章，以示支持，雖然最後心願已成，但這張選票也當場被宣布是廢票。如今，這位農婦要開心了！蔡英文競選團隊社會力部專員林明生17日參加民進黨感恩餐會時，幫這位農婦要了吳怡農的親筆簽名帶回彰化，指名要送給那位可愛農婦。

▲彰化1名農婦為支持北市立委候選人吳怡農，竟把吳怡農照片剪下，投票時貼在彰化立委選舉票上。（示意圖／記者徐愷昕製）

彰化農婦11日前往和群國中投票時，因為太喜歡北市第3選區立委候選人吳怡農，竟帶著從吳怡農選舉公報剪下的照片進入投票所，在投票時用膠水黏在彰化第1選區立委候選人柯呈枋頭像上，還認真的蓋下選舉章以示支持。前彰化縣和美鎮民代、此次在蔡英文總統連任辦公室擔任社會力部專員的林明生透過媒體得知這名農婦的可愛行為後，因和群國中是他的母校，讓他決定再替這個農婦圓一個小夢。

▲林明生17日參加民進黨感恩餐會時，替「農婦」要到了吳怡農親筆簽名。（圖／翻攝林明生臉書）

林明生17日出席民進黨感恩餐會時，一見吳怡農到場，便趕緊拿出總統蔡英文2020年的新春福袋給他簽名，準備將這個禮物帶回彰化，送給在和群國中投票給吳怡農的那位農婦。

為了盡快把禮物送出，18日林明生在臉書貼文，請大家協助找出投下該張選票的主人，而這次他除了會送出超有價值的吳怡農簽名，同時還加碼附贈限量小英手提袋及紅包袋，真的是超級用心！得知此消息的網友看到貼文後都好羨慕這位農婦，驚呼，「太好了吧！可惜我不在那個投票所投票」，也有人表示，可能全部的農婦都要跑過來啦。在此，林明生也提醒大家記得以私訊方式與他聯絡，以免違反選罷法。

▼林明生於臉書發文，邀廣大網友們協助尋找出這位投給吳怡農的「農婦」。（圖／翻攝林明生臉書）

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