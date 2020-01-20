影／吳怡農謝票完剃頭！　農婦告白：好想當你旁邊的柴柴

記者黃巈禾／台北報導

吳怡農在2020立委選舉敗給尋求連任的國民黨立委蔣萬安，但知名度從此打開，不少農夫、農婦為吳怡農加油、鼓勵他2022年再戰台北市長。吳怡農18日結束最後一次謝票後跑去剃頭，照片一曝光立即煞到一群農婦。

▲吳怡農前後對比照。（圖／翻攝自臉書粉專《Spark星火》、吳怡農IG）

▲吳怡農謝票。（圖／翻攝臉書粉專《Spark星火》，下同）

吳怡農18日在鄰近捷運民權西路站的市謙和市場進行最後謝票，並發送限量400份的小英春聯，及200份的小英紅包袋，向民眾拜早年。一早就大排長龍，就向偶像見面會，展現吳怡農的超高人氣。

吳怡農深夜還在IG上PO出一張與柴犬的合照，內文寫道「上次抱著合照，身上被留下一些神獸到此一遊的咖啡色污漬；怡農這次選擇遠觀而不褻玩。大家記得準時收看眼球央視的春晚喔」

但網友們卻將目光聚焦在照片，許多粉絲紛紛留言「好想當你旁邊的柴柴」、「謝票完去剪成平頭嗎」、「直到看見你，我才知道原來有人能既飽讀詩書又秀色可餐」、「平頭太帥了啦」、「大半夜的這組合不合法吧！」「媽呀，這笑容很療癒」、「農農謝票最後一天辛苦了」。

▲吳怡農剃頭照曝光，讓粉絲暴動了！（圖／翻攝吳怡農IG）