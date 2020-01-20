白髮會影響吳怡農魅力？　網點出關鍵：他不單靠外表

▲ 網友注意到吳怡農有不少白髮，好奇白髮是否會影響魅力。（圖／記者蔣婕妤攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

民進黨立委候選人吳怡農在台北市第3選舉區（松山區、中山區）「雙帥交鋒」中敗給國民黨現任立委蔣萬安，雖然落選，但18日謝票活動依舊吸引大批「農夫農婦」現身支持，人氣絲毫不減。有網友最近就注意到吳怡農似乎有不少白髮，忍不住在PTT發文詢問，「白髮會不會影響他的魅力呢？」

原PO發文表示，自己在看新聞時，發現吳怡農白髮好像不少，但是整體依然帥氣，於是相當好奇「女生覺得白髮會影響吳怡農的魅力嗎？」

對此，不少網友紛紛在下方留言回應，「男生白髮沒差，有另類的帥，像金田一的明智警官」、「不會！一樣很帥」、「白髮更有型」、「即使白髮還是帥」、「就算他眉毛是白的都帥」、「有魅力的人，一點白髮不算什麼，就算禿都是帥的。」

也有部分網友留言，吳怡農的魅力其實不單靠外表，而是在於氣質與談吐，「眼神態度非常真摯誠懇令人感動」、「我農很容易贏得好感度，他用字遣詞很小心，不會人身攻擊任何人」、「是越了解越會戀愛的類型」、「內外兼具，超帥」、「剛剛看到新聞，真心覺得他好親民，但最近看起來實在太瘦」、「國外有個詞Silver Fox專門形容這種的，喜翻。」