為了救出2歲兒！　爸爸捨命飛撲郊狼「苦戰10分鐘」徒手勒斃牠

▲男子從郊狼口中救出2歲兒。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國新罕布夏州近來發生郊狼(Coyote)襲擊人事件，一名父親為了從郊狼口中救出2歲兒，不惜衝上前去一戰，原本他只想趕走郊狼但是沒有辦法，結果自己也被咬傷，無計可施之下只好用盡全身的力氣徒手勒斃對方，整整大戰了10分鐘才脫身。

事件發生在20日早上11時左右，男子奧萊利(Ian O'Reilly)與妻子帶著3名孩子，全家人一起走在肯辛頓市(Kensington)裘德斯池塘(Judes Pond)附近一條小路上時，突然從樹林中衝出一匹郊狼，咬住了2歲兒子身上穿著的外套。

奧萊利與妻子原本試著趕走郊狼，然而對方用利牙緊緊咬著兒子外套，完全沒有要離開的意思，結果自己的胸和手臂也被咬傷，當下他知道自己別無選擇，只能殺死郊狼，他表示，「當時根本無法仔細思考，真的只能靠本能行動，我試圖用腳踢牠，但證明對牠完全沒有用。」

奧萊利最後整個人撲了上去，把郊狼壓倒在地上，後來花了10分鐘的時間才終於把郊狼勒死，「當我壓在牠身上時，我用手抓住牠的嘴巴，這樣牠就無法繼續攻擊，然後我把牠的頭壓進雪地中，希望牠能窒息而死，最後我終於成功了」，他因為受傷後來被送到醫院接受狂犬症相關治療，兒子則幸運沒有受傷。

警方表示，當天發生了多起郊狼攻擊人事件，早上8時40分一名駕駛開車經過漢普頓瀑布(Hampton Falls)也遭到郊狼攻擊，而15分鐘後，住在肯辛頓市的62歲婦女帕特(Pat Lee)與所養的3條狗也遭到郊狼攻擊，為了抵擋郊狼進入家中，她和愛犬都被咬傷後來也前往醫院接受治療。

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