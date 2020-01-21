急診「苦等2.5小時」看不到病　她轉去別家醫院倒斃在路上！

▲女子竟然急診等了2.5小時。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國威斯康辛州一名25歲女子因為胸痛和呼吸短促問題，前往當地醫院掛急診，然而她苦等了2.5小時一直無法看到診，只好趕緊前往另外一家醫院，沒想到最後卻在途中突然猝死，令家人傷心又憤怒，要醫院對於延誤就醫一事能提出解釋。

25歲女子沃德(Tashonna Ward) 2日下午4時58分，因為胸痛與呼吸短促問題，與姊妹一同前往位於沃瓦托薩市(Wauwatosa)的弗羅德特醫院(Froedtert Hospital)就醫，照X光發現有心臟肥大的問題，醫院要求她在急診室候診，沒想到這一等就等了2.5個小時。據了解，沃德之前生產時，便檢查出有心臟肥大的問題，雖然後來生下寶寶，對方卻因為臍帶纏繞在脖子仍不幸逝世。

沃德在漫長的等待中，在社群網站上發了許多心情沮喪的貼文，她在其中一篇文章寫道，「我從4點半開始出現胸痛和呼吸短促問題，他們卻要我等2.5個小時才能看醫生，真是太荒謬了」，由於等到晚間7時30分仍無法順利看到醫生，她最後決定去別間醫院，沒想到她人才到停車場就突然倒下，後來被宣告死亡，死因為高血壓性心血管疾病。

姊姊布賴恩娜(Brianna Ward)表示，她去接妹妹時，發現對方的手沒有被繫上急診分類腕帶，「這顯示醫院根本就沒有診斷她，他們只是把她帶到後面，做了X光檢查就把人送回大廳」。母親尤蘭達 (Yolanda Ward)也控訴，「我需要醫院好好解釋這件事，為什麼我女兒在那裡時，他們不進行醫治。」不過醫院則以維護病患隱私為由，不願意對外進一步說明細節，僅對家屬表達慰問。

►我該答應女友嗎？

