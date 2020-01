頭部連中3槍居然沒死！　慘遭姪子追殺...她跳上車狂開7公里求救

▲女子頭部中彈,竟然還能開車。(圖/示意圖,與本新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

印度旁遮普邦近來發生一起離奇案件,一名女子和人起爭執後頭部慘中3槍,當下不但沒死竟然還能保有意識,自己跳上車狂開了7公里,最後順利抵達警局報案,送醫急救後幸運保住一命。

居住在穆克特薩爾(Muktsar)附近村莊Samewali的42歲女子考爾(Sumeet Kaur),平時與65歲母親蘇克金德(Sukhjinder Kaur)居住在一起,近來因為土地繼承權問題與哥哥辛格(Harinder Singh)產生爭執,沒想到對方為了奪地竟然派出未成年的兒子殺人。

考爾表示,她的姪子14日晚間跑來她們家居住,結果隔天早上她在廚房時突然遭到對方開槍,「他向我開槍後,母親因為聽到槍聲跑來查看,姪子便朝她的腿開了2槍後逃跑,我鼓起勇氣,決定開車載母親去警察局。」

考爾與蘇克金德成功報案後,後來被送到當地醫院接受治療,醫生表示,「考爾雖然頭部中了3槍,但很幸運子彈只是使頭骨骨折、沒有進入大腦,沒想到她竟然能保有清楚的意識,獨自開車7公里求救。」

考爾告訴警方,他們家名下擁有一塊土地,父親去世後土地被分給母親,而她和哥哥也能分得一部分土地,結果沒想到對方為了搶走所有土地,就對親人下毒手。蘇克金德表示,「我的兒子之前也曾襲擊過我們,靠著神明保佑才逃過一劫,現在我們想要正義。」警方正在追查辛格與兒子的下落。



Zaamen Da Roula sees Sumeet Kaur shot 3 times in the head! She still drove herself and her shot mother to the police station 7km away!! (via @amarpurewal01 )https://t.co/P30HT34405