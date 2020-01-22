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新年運輸量大增！各國機場「備戰」防堵武漢肺炎　澳洲加印手冊宣導

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我們想讓你知道…「武漢肺炎」爆發一個月，按官方數據，截至22日上午，大陸已確診440人，出現9例死亡。

▲▼日本羽田機場武漢肺炎警告標誌。（圖／路透）

▲日本羽田機場武漢肺炎警告標誌。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

湖北武漢的新型冠狀病毒肺炎確診已達440例，不僅在中國境內，台灣、南韓、日本、泰國、美國也出現確診病例。武漢肺炎初期症狀如同一般感冒，容易忽略，加上華人農曆新年逼近，乘客運輸量大增，讓全球各大國際機場無不繃緊神經，全力戒備。

台灣
目前台灣已成立中央疫情指揮中心，針對武漢地區，所有旅客下機都要進行發燒篩檢，接著到海關前又有一個第二次的發燒篩檢，總共需經兩關。指揮中心也宣布，提升中國大陸武漢市旅遊疫情建議至第三級警告(Warning)，提醒民眾如非必要應避免前往當地。

另外，國內各家國籍航空也都啟動自主管理作業，除了備有大量口罩供乘客取用外，中華航空飛武漢的機組人員可佩戴手套與口罩執勤；長榮航空則會視乘客身體狀況，調整身體不適乘客的座位至獨立區域。

▲▼武漢機場,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）。

▲武漢機場。（圖／達志影像／美聯社）

中國大陸
武漢機場身處疫情最嚴重的區域，目前不論出入境的旅客都必須接受體溫檢測，另外也禁止旅遊團出境。
武漢市市長周先旺21日呼籲，外面的人不要到武漢，武漢市民沒特殊情況也不要出武漢，「市內不擴散、市外不輸出，不能因武漢的疫情給其他城市帶來壓力。」

日本
首相安倍晉三宣布，對國內各大機場等入境點加強疫檢，並要求來自武漢的遊客填寫健康表格。日本政府正持續追蹤41名與確診病患接觸過的人士，目前皆無出現武漢肺炎的症狀。

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香港
所有來自武漢的班機、火車，以及車站、機場內外都已經加強清潔消毒，當地衛生署也建議，過年期間也盡量避免前往販賣活禽的市場，防止疫情擴散。

南韓
仁川機場是南韓唯一有直飛武漢航班的機場，自3日開始，首爾當局就已設立額外的特殊登機口，要求來自武漢的遊客必須由此通行；機場內人行道、電扶梯把手、電梯按鈕與其他敏感地區，每天都會消毒兩次。

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美國
美國疾病管制暨預防中心（CDC）21日宣布，即日起擴大機場篩檢。除了原先舊金山、洛杉磯與紐約甘迺迪國際機場外，亞特蘭大與芝加哥國際機場也將對來自武漢的直接與間接航班展開篩檢。

新加坡
新加坡樟宜機場宣布，從22日開始，所有從中國出發的航班，都必須接受額外的體溫檢查。衛生部表示，為了積極預防疫情擴散，有和肺炎確診病例接觸，和有赴武漢旅遊史的人，將被隔離在一家醫院接受檢查至少14天。

▲▼馬來西亞機場,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）。

▲▼馬來西亞機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼馬來西亞機場,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）。

馬來西亞
《中央社》指出，吉隆坡國際機場衛生局20日宣布，所有搭乘國際航班進入馬來西亞的旅客在入境時，都必須經過體溫掃描器，一旦檢測出體溫過高或發燒徵兆，將會被帶入衛生檢疫中心進一步檢測。

泰國
《聯合早報》指出，武漢有四分之一國際航班，目的地是泰國，估計在農曆新年期間，每天將有約1300個乘客從武漢入境泰國。目前在曼谷、清邁、普吉島和甲米機場，都已針對從中國高風險地區入境的乘客，進行強制熱掃描檢查。

澳洲
武漢與雪梨每周約有3個直飛航班，澳洲衛生部門也宣布，從23日開始，會針對從武漢出發，入境澳洲的旅客進行更嚴格的篩檢，同時分發中英文手冊給旅客，鼓勵旅客若出現可能症狀，請自動向當局通報。

▲▼義大利機場,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利機場。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯
《德國之聲》表示，俄羅斯是中國旅客最愛的旅遊地點之一，目前謝列梅捷沃（Sheremetyevo）、伏努科沃（Vnukovo）等國際機場都已經設置疫檢措施，但當局也認為病毒傳至俄羅斯的機率較低。俄羅斯公共衛生服務機構表示，已經研發出新的測試方法，讓實驗室得以快速檢測出新型冠狀病毒。

義大利
目前義大利無確診病例，但武漢往羅馬也有直飛航班，讓當地政府不敢掉以輕心。目前會針對從武漢出發的航班，進行額外檢測，疑似感染者會被隔離在羅馬市區醫院。

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