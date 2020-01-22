持續防移民！川普政權將管制「生育旅遊」　防止到美國產子

▲許多孕婦會到美國「生育旅遊」。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

川普政府上任之後，修改多條法律來防堵移民，外媒報導，下一個目標可能是「生育旅遊」（birth tourism），不再讓外國人透過出生取得公民權，未來可能會加強審查簽證，或是改變取得簽證的規定等。根據非官方統計，每年有3萬3千名新生兒靠生育旅遊在美國出生。

CNN報導指出，一名美國國務院（State Department）的官員表示，該部門正在修改法條，以確保前往美國的遊客簽證不被用在「生育旅遊」，近日內就會發布修改令。該官員指出，這麼做的用意在於解決國家安全以及執法的風險，但目前相關的細節還不清楚，可能會以加強簽證審查，或是改變對B-Visa簽證的要求。

在一周前，一名日本籍女乘客搭乘香港快運航空（Hong Kong Express Airways）飛往美屬塞班島（Saipan），雖然她已經在問卷上指出自己並未懷孕，但卻被要求強制驗孕，引發爭議，香港快運航空事後針對此事道歉。

塞班島是「生育旅遊」的熱門地點之一，因為不需要簽證就能前往，尤其受到中國遊客的歡迎，遊客生下的孩子比當地居民生的還多，因此當局也一直在研擬對策，去年塞班島向美國聯邦政府提出要限制生育旅遊，去年10月，美國國土安全部等部門通過將免簽證旅遊的時間從45天縮短為14天。

不過，CNN報導指出，目前不確定該事件是否影響到國務院修改法規的決定。美國目前也針對以「生育旅遊」為業的人開罰，去年司法部就起訴了3名在加州經營專門幫助中國客戶生育旅遊公司的業者。早在2018年時，川普就曾想用行政命令的方式限制「出生公民權」，但被其他議員擋了下來。

根據美國憲法，一般人只要出生在美國，就能自動獲得美國國籍，因此有許多孕婦冒險赴美國，再「假裝」意外生子，更出現以此為業的旅行社、待產之家、月子中心等「一條龍產業」。

美聯社報導指出，最常使用生育旅遊的是中國、俄羅斯、奈及利亞等國，雖然並沒有正式的統計數字，但倡議限制移民的團體「移民研究中心」（Center for Immigration）估計，每年大約有3萬3000名寶寶因為生育旅遊而在美國誕生。