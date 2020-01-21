10歲男童失蹤7天在「同學床下」找到！　他哭訴：爸爸不讓我玩手遊

▲失蹤男童竟然是為了玩手遊，才不回家。（圖／翻攝自杭州日報）

記者李振慧／綜合報導

浙江省杭州市一名10歲男童自12日離開家後從此失去人影，心急的家人四處尋人並且在大街小巷貼滿了尋人啟事，失蹤7天後，終於在警察與熱心志工的幫忙下找到他的身影，意外發現這些時間他竟然是藏在同學家床下，而且手裡還拿著一台手機。

《杭州日報》報導，父親劉先生表示，他與兒子居住在餘杭區東湖街道的雙林小區，平時在工地上班的他，12日回家時發現對方出門後就再也沒有回來，「為了找我兒子，我從他不見的那晚開始，沒有睡過一個好覺，家附近能找的地方我都找遍了，看到車庫邊上停的自行車、電動車我就走過去看一看，想著孩子會不會調皮躲在裡面。」

劉男最後沒有辦法只好報警，警方隨即動員許多警力，還發動網路募集志願者，成功號召許多人一起尋人，但尋找多天仍沒有發現男童身影。警方懷疑男童很有可能是躲在熟人家，18日終於在一處出租房間內的床下，找到躲藏的男童。

男童表示，平時常來同學家的租屋處玩耍，近來由於對方一家人返鄉過年，便偷偷躲在同學床底下，一個人在裡面住了3、4天，平時只能靠一些零食果腹。至於不回家的原因，他表示，因為爸爸不讓他一直玩手遊《王者榮耀》，甚至還把手機沒收，所以才跑來同學家玩，後來沉迷遊戲忘了時間，怕被罵不敢回家。幸好男童最後平安無事，目前已回到家中。

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