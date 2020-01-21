雲林千巧谷牛樂園牧場　農曆春節延長營運至晚間8點

▲千巧谷以當地鮮乳烘焙麵包蛋糕熱賣17年，過年期間不休息並延長營業時間，讓返鄉遊客也能好好體驗與牛互動樂趣。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣崙背鄉千巧谷牛樂園觀光牧場，牧場佔地1.2公頃，為全國第一個牛樂園麵包觀光牧場，園內飼養乳牛外，還有台灣水牛，讓民眾零距離與乳牛接觸，體驗餵牛吃牧草的樂趣，牧場包括餐廳、乳品加工和商品展售等3大場館，2020農曆春節期間不僅無休，更延長至夜間8點讓遊客悠閒休憩。

崙背鄉是全國第二大酪農區，千巧谷烘焙使用在地酪農生產鮮奶製作的，牧場老闆黃吉雄是台中人，2003年到崙背鄉創業，以麵包坊起家，向顧客推薦崙背優質鮮奶，使用在地酪農生產鮮奶製作的「鮮奶乳酪蛋糕」熱賣17年。

崙背雖是個酪農區，有60多戶的酪農，因為防疫的問題，卻沒有一處可以讓遊客參觀的牧場，黃吉雄於是買下占地1.2公頃原荒廢多年的紡織廠，把舊建築打造成兼具觀光休閒的牧場，3年前買了 一個真正的牧場，準備自養100頭乳牛做蛋糕。

▲千巧谷牧場佔地1.2公頃，園內多款大型功伕牛，各個造型生動，吸引遊客主動式互動拍照。（圖／記者蔡佩旻攝）

千巧谷牛樂園觀光牧場讓遊客印象以烘焙麵包最深刻，但園內的餐廳賣的烤全雞，媲美知名的烤雞店的烤雞，千巧谷使用國外進口烤爐，烤出的雞肉鮮嫩香味十足，遊客訝異說，麵包師傅也會烤雞，大讚不輸烤雞專賣店。

黃吉雄說，千巧谷標榜使用在地鮮奶就要誠信，所有產品所用到的乳品全來自崙背鄉的酪農戶，農曆春節期間牧場從上午8點30分開園，營業到晚間8點，整個觀光牧場對外開放，不收門票、停車費，備有1.3公頃停車場，民眾可自由參觀休憩，小朋友最喜歡可以與乳牛接觸餵食。

牧場商品展售館有多樣的麵包、糕點和巧克力等伴手禮，暢銷商品有鮮奶乳酪蛋糕、焦糖布蕾堡、臭豆腐堡、柴燒窯烤披薩等，為迎接鼠年到來，特地新創了「乳牛愛大米」餅乾，以雲林在地所產蓬萊米搭上崙背酪農鮮奶結合成香脆口感。

▲千巧谷牧場中除餐廳、乳品加工和商品展售等3大場館外，還有大片沙池提供孩童戲沙。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲巧克力展館中新設立的花牆預估將成為今年寒假最熱門的打卡區。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲千巧谷牧場佔地1.2公頃，園內飼養乳牛讓民眾零距離與乳牛接觸，體驗餵牛吃牧草的樂趣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲為迎接鼠年，新創「乳牛愛大米」餅乾，以雲林在地所產蓬萊米搭上崙背酪農鮮奶結合成香脆口感。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲千巧谷以芝士諧音研發知識餅，意外吸引考生紛紛當作拜文昌帝君的供品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲千巧谷餐廳販售的烤雞顛覆了許多遊客舊觀念，推翻了「觀光景點熟食不好吃的舊觀念」，成為回頭客必吃餐點。（圖／巧谷牛牧場提供）

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