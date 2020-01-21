「九死一生牌」怎麼看？過年打麻將　專家教你贏錢之道

記者蔡佩旻／雲林報導

麻將有國粹之稱，農曆春節連續假日，許多民眾喜歡親朋好友或上網「湊腳」打麻將摸個幾圈，試試新的一年「偏財運」旺不旺，但是每年輸的固定人，贏錢都是那幾人；麻將達人教你「險牌」、「九死一生牌」怎麼看，如何在絕地逢生。

▲過年打麻將達人吳老師教你「險牌」、「九死一生牌」怎麼看，又如何在絕地逢生。（圖／記者蔡佩旻攝）



大家都認為打牌靠手氣有來有去，在雲林縣開班教授麻將密技心法的吳老師，他說，大多數牌友認為，打麻將是機率問題，但他個人研究發現，機率、手氣、技術各占三分之一，手氣普通時才靠機率。

吳老師指出，手氣極差用機率是無法破解，如果機率可以致勝，為什麼當你手中的牌「聽5洞」， 摸了10幾張牌最後還是「放槍」，被人「胡」了，而且不只一次氣到快吐血，這代表靠機率無法贏牌。

吳老師表示，在打麻將時出現，一、連續摸入無用牌，好幾巡都都不進牌。二、需牌都被下家及對家陸續捨出。三、又或者遇吃牌老被碰走。四、進牌都是一直增對邊。以上一種跡象則「險」，若出現兩種則「九死一生」,必需斷然而退。

或許你手中的牌是一把好牌非常美，要時時觀察另三家入牌情況，如果出現又吃、又碰，若發現有人接近聽牌或已聽牌，此時不管你手中的牌有多好，應立即拆臭絕不戀戰，以免放槍被胡了。

另，在麻將牌桌上，也有許多所謂的不少人打麻將都會有所謂的「禁忌」，例如民間傳說的剪頭髮、剪指甲、吃鹹酥雞、 喝舒跑或參加喪禮，造成牌運不佳慘輸等說法。

吳老師說，經過他個人一年、二年甚至三年重複驗證所謂的禁忌，其實都不會影響你打牌的結果，有人說胡頭把、二莊，讓人輸到發瘋，許多牌友首把牌不敢胡牌，這都是以訛傳訛、道聽塗說沒有根據，迷信不正確訊息。

逢賭必有詐，這點大家要記住。吳老師表示，不管大賭、小賭或任何形式的賭局，都會有人詐賭行為，打麻將要找熟識知根知底的人玩，最好找同事、同學一起玩，不要跟陌生人玩，尤其是同時跟兩個陌生人一起玩，覺得不放心就不要玩，要學會保護自己。

▲麻將達人吳老師將自身多年贏牌技巧一一實驗後紀錄成心法。（圖／記者蔡佩旻攝）



▲麻將達人吳老師教你「險牌」、「九死一生牌」怎麼看，又如何在絕地逢生。（圖／記者蔡佩旻攝）



▲麻將達人吳老師時刻提醒學員，逢賭必有詐，不管大賭、小賭或任何形式的賭局，都有可能會有人詐賭行為，務必要學會保護自己。（圖／記者蔡佩旻攝）



►勝過高鐵撿到3百萬的快感

【其他新聞】

►來拍「網美照」！西螺福興宮彩繪燈籠廊道 吸引民眾打卡



►年節限定！大灶炊年糕 老饕「怕吃不到中秋」趕來下訂一整籠

►買雙數最划算！寵物雲板橋店6天新春特賣會 皇家、渴望第二件下殺3折

►春節期間鎖定東森34台看《聲林之王》 抽iPhone11、Switch好禮