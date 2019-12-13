雲林斗六臨時垃圾站轉眼已…2年　垃圾累積2萬噸「打包」除臭

▲斗六市公所為解決垃圾問題向雲林縣政府爭取經費，以打包之方式將廢棄物破碎、壓縮後再以特製可燃性膠膜層層包覆，來隔絕氣味及減少暫置所需空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市虎溪臨時垃圾轉運站目前堆置垃圾近2萬噸，而最底層垃圾已堆置逾2年，大量廢棄物影響周邊居民居住品質，斗六市公所為解決垃圾問題向縣政府爭取經費，以打包之方式將廢棄物破碎、壓縮後再以特製可燃性膠膜層層包覆，隔絕氣味及減少暫置所需空間，期望維護環境衛生外，垃圾山不再造成鄰近居民困擾。

斗六市長林聖爵表示，斗六市的垃圾處理方式是由斗六市清潔隊收運後集中，轉運至環保局指定的處理廠，但因為雲林縣缺乏垃圾處理設施，這幾年來主要是透過外縣市的處理設施協助處理，環保局目前一天分配給斗六市八十至一百噸垃圾處理量，其中六十噸固定用在去化虎溪臨時垃圾轉運站的舊垃圾，剩餘額度難以完全消化每日收運的垃圾量，故公所向環保局爭取以打包處理的方式，希望盡力減緩對市民的影響。

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▲斗六市虎溪臨時垃圾轉運站目前堆置垃圾近2萬噸，而最底層垃圾已堆置逾2年，大量廢棄物影響周邊居民居住品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市清潔隊長黃義東說，虎溪臨時垃圾轉運站堆置之垃圾目前打包工程將要完工，第一期預估打包數量為7千噸，並配合持續垃圾轉運，預計年底時能處理一半以上垃圾量，同時也會向上級單位持續爭取經費，以期將剩餘之暫置垃圾全數打包完成。

斗六市公所持續推行環保志工隊及食農教育課程，期許透過落實垃圾分類及廚餘再利用，從源頭減少垃圾量，為除了打包處理外，能根本解決斗六垃圾問題。

▲斗六市公所為解決垃圾問題向雲林縣政府爭取經費，以打包之方式將廢棄物破碎、壓縮後再以特製可燃性膠膜層層包覆，來隔絕氣味及減少暫置所需空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）（下同）

►「時間對我們來說完全沒用！」

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