來拍「網美照」！西螺福興宮彩繪燈籠廊道　吸引民眾打卡

記者蔡佩旻／雲林報導

再過幾天農曆春節即將到來，全台各地充滿濃厚節慶氣氛，雲林縣西螺福興宮西螺媽祖太平媽廟，在廟埕及廟前布置了傳統手工花燈，也在廟前福興路布置一條綿延140公尺彩繪燈籠祈福廊道，吸引民眾拍網美照打卡。

▲西螺福興宮前140公尺的燈籠廊道，美麗璀璨，充滿浪漫氣氛。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮「2020鬥陣與太平媽守歲團圓迎新春」迎春系列活動，將在除夕夜展開，廟方舉辦創意燈籠彩繪比賽，並將彩繪燈籠裝上燈泡後，搭配「螺陽迎太平慶豐收」主題傳統花燈、大紅宮燈，在福興路架設一條祈福燈道，2020盞象徵幸福「愛你愛妳」，夜裡五彩繽紛燈籠美麗璀璨，充滿浪漫氣氛。

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迎春系列活動，西螺福興宮製作創意年獸，除夕夜讓參加的民眾人人手上拿火把著踩街，施放鞭炮象徵嚇趕走年獸出城，祈求新的一年平安順利，廟前廣場還有樂團、雲林農特產展售。西螺民眾鄭小姐表示，還滿特別的，以前這條路都沒什麼人，平時騎摩托車經過就是很平凡路過而已，今天看到燈籠除了我們，還有很多人特地停車下來拍照，真的很漂亮。

▲西螺福興宮「螺陽迎太平慶豐收」主題傳統花燈、大紅宮燈，在福興路架設一條祈福燈道，2020盞象徵幸福「愛你愛妳」。（圖／記者蔡佩旻攝）

民眾鄭先生說，這樣的燈籠掛設，讓整個街上生氣蓬勃，西螺平時都是老人與小孩較多，掛燈籠之後就比較像景點，吸引許多年輕人來走動拍照、打卡，對在地觀光都是有助提升，我覺得燈籠搭配廟宇很有過年的氣氛很好，尤其燈籠都是小朋友設計繪畫的，許多都以西螺為主題，可以讓遊客觀賞也能對西螺更認識。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮除夕夜發美金紅包已十餘年，參加開廟門祈福民眾達逾萬人，去年從歷年6600包增加至7200包一元美金紅包，還是不夠索取，今年一元美金紅包將增加到8800包，大年初一凌晨開廟門後送給到廟祈福的信徒，每人贈送一包開運紅包送完為止，邀請全國信眾來西螺福興宮走春賞花燈、參拜西螺媽祖。

▲西螺福興宮「2020鬥陣與太平媽守歲團圓迎新春」，在廟埕及廟前布置了傳統手工花燈，吸引民眾停駐拍網美照打卡。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮前140公尺的燈籠廊道，美麗璀璨，充滿浪漫氣氛，整個街道生氣蓬勃。（圖／記者蔡佩旻攝）



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