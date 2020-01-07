斗六茂谷柑節首與假日人文市集聯合舉辦　柑甜年味濃

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所今年將於1月18、19日兩天於斗六運動公園前舉辦茂谷柑節暨在地年貨市集，除了有當季的酸甜茂谷柑可以品嘗外，還有多達120家攤販進駐，帶來豐富的年貨以及伴手禮提供民眾選購，公所也特地製作了購買名冊，讓想要訂購茂谷柑的民眾，可以透過名冊直接向農友訂購。

▲斗六市公所今年將於1月18、19日兩天於斗六運動公園前舉辦茂谷柑節暨在地年貨市集，除了有當季的酸甜茂谷柑可以品嘗外，還有多達120家攤販進駐。（圖／記者蔡佩旻攝）

今年茂谷柑節將首次和斗六假日人文市集聯合舉辦，年貨果品加上美食文創小物，老少咸宜更適合親子共遊，除了必備的茂谷柑試吃外，在茂谷柑節現場可參加摸彩試手氣獲取好禮紅包，另外準備5張發票即能兌換春聯，親子前往還有酵素手工皂、種子紅包袋等創意DIY活動。

斗六市長林聖爵表示，今年斗六的茂谷柑產量穩定，茂谷柑是頗有種植難度的水果，我們斗六的農友各個都是「民間高手」，種植出的茂谷柑品質才能如此優良，林聖爵說，上星期他也親自到果園和斗六市的小朋友們一起參與生態教學，品嘗現摘的茂谷柑，酸甘甜的茂谷柑是最好的伴手禮。

▲斗六市公所今年將於1月18、19兩天於斗六運動公園前舉辦茂谷柑節暨在地年貨市集。（圖／記者蔡佩旻攝）



斗六重光果園農場主朱清輝表示，今年上半年度風調雨順，成果率蠻高生長順利，下半年沒雨水，中秋後至12月初都沒雨水，而12月中後些許毛毛雨滋潤下，讓甜度與水分都豐富起來，但其實產量不高，其因下半年的快速成長期，中果要接近後成熟期的時候缺雨水，所以大果比較少，但是不管大、小果實甜度都很高，採收前進行藥檢時一併檢測甜度，平均達13度左右，那現在正是採收期吃起來口感會更好。

公所特地製作了購買名冊，讓想要訂購茂谷柑的民眾，可以透過名冊直接向農友選購。適逢大選將至，市公所政風室將於現場設立廉政宣導有獎問答攤位，並贈送創意宣導品，主動向民眾宣導不貪污、不關說、不利益輸送等等廉政觀念，讓民眾更加了解市公所施政廉能透明，洽公「不必送」也「不能送」紅包或其他不正利益給公務員，切勿誤觸法網，以輕鬆方式宣導廉政寓意，使廉政觀念深植人心。

▲斗六重光果園農場主朱清輝表示，今年因氣候關係，茂谷柑生長穩定，果實甜度與口感都非常好。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市公所特地貼心製作了購買名冊，讓想要訂購茂谷柑的民眾，可以透過名冊直接向農友選購。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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