　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

斗六茂谷柑節首與假日人文市集聯合舉辦　柑甜年味濃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所今年將於1月18、19日兩天於斗六運動公園前舉辦茂谷柑節暨在地年貨市集，除了有當季的酸甜茂谷柑可以品嘗外，還有多達120家攤販進駐，帶來豐富的年貨以及伴手禮提供民眾選購，公所也特地製作了購買名冊，讓想要訂購茂谷柑的民眾，可以透過名冊直接向農友訂購。

▲斗六市公所今年將於1月18、19兩天於斗六運動公園前舉辦茂谷柑節暨在地年貨市集，除了有當季的酸甜茂谷柑可以品嘗外，還有多達120家攤販進駐。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市公所今年將於1月18、19日兩天於斗六運動公園前舉辦茂谷柑節暨在地年貨市集，除了有當季的酸甜茂谷柑可以品嘗外，還有多達120家攤販進駐。（圖／記者蔡佩旻攝）

今年茂谷柑節將首次和斗六假日人文市集聯合舉辦，年貨果品加上美食文創小物，老少咸宜更適合親子共遊，除了必備的茂谷柑試吃外，在茂谷柑節現場可參加摸彩試手氣獲取好禮紅包，另外準備5張發票即能兌換春聯，親子前往還有酵素手工皂、種子紅包袋等創意DIY活動。

斗六市長林聖爵表示，今年斗六的茂谷柑產量穩定，茂谷柑是頗有種植難度的水果，我們斗六的農友各個都是「民間高手」，種植出的茂谷柑品質才能如此優良，林聖爵說，上星期他也親自到果園和斗六市的小朋友們一起參與生態教學，品嘗現摘的茂谷柑，酸甘甜的茂谷柑是最好的伴手禮。

▲斗六市公所今年將於1月18、19兩天於斗六運動公園前舉辦茂谷柑節暨在地年貨市集，除了有當季的酸甜茂谷柑可以品嘗外，還有多達120家攤販進駐。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市公所今年將於1月18、19兩天於斗六運動公園前舉辦茂谷柑節暨在地年貨市集。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

斗六重光果園農場主朱清輝表示，今年上半年度風調雨順，成果率蠻高生長順利，下半年沒雨水，中秋後至12月初都沒雨水，而12月中後些許毛毛雨滋潤下，讓甜度與水分都豐富起來，但其實產量不高，其因下半年的快速成長期，中果要接近後成熟期的時候缺雨水，所以大果比較少，但是不管大、小果實甜度都很高，採收前進行藥檢時一併檢測甜度，平均達13度左右，那現在正是採收期吃起來口感會更好。

公所特地製作了購買名冊，讓想要訂購茂谷柑的民眾，可以透過名冊直接向農友選購。適逢大選將至，市公所政風室將於現場設立廉政宣導有獎問答攤位，並贈送創意宣導品，主動向民眾宣導不貪污、不關說、不利益輸送等等廉政觀念，讓民眾更加了解市公所施政廉能透明，洽公「不必送」也「不能送」紅包或其他不正利益給公務員，切勿誤觸法網，以輕鬆方式宣導廉政寓意，使廉政觀念深植人心。

▲斗六市公所今年將於1月18、19兩天於斗六運動公園前舉辦茂谷柑節暨在地年貨市集，除了有當季的酸甜茂谷柑可以品嘗外，還有多達120家攤販進駐。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六重光果園農場主朱清輝表示，今年因氣候關係，茂谷柑生長穩定，果實甜度與口感都非常好。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市公所今年將於1月18、19兩天於斗六運動公園前舉辦茂谷柑節暨在地年貨市集，除了有當季的酸甜茂谷柑可以品嘗外，還有多達120家攤販進駐。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市公所特地貼心製作了購買名冊，讓想要訂購茂谷柑的民眾，可以透過名冊直接向農友選購。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」


【其他新聞】

►美華泰生活館雲林兩分店1/31熄燈　北部縣市陸續撤點！斗南人不捨

►雲林斗六公所「抓耙仔」當反賄選宣導品　民眾會心一笑：不單純

►雲林斗六臨時垃圾站轉眼已…2年　垃圾累積2萬噸「打包」除臭

►斗六七品火鍋低調愛心　邀育幼院童享用聖誕晚餐送禮物

ET快訊
選定了？柯文哲：希望還可以撐4年…等我來！
寄恐嚇信勒索館長、余天　北市銀行員幹的！坦承犯案原因
徐乃麟帥兒出道主持節目　月薪意外曝光
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

斗六茂谷柑節首與假日人文市集聯合舉辦　柑甜年味濃

護國保台青年同行　為自己為台灣投下民主的一票

青年不投票是在哈囉？　賴惠員跟上潮流猛催年輕選票

竹市動物保護教育園區1/18啟用　毛寶貝空間變5倍

國文甲你農作夥！　郭國文壓軸競選影帶公布

失智翁開到三地門山區迷路　警引導「拼湊家人訊息」

81歲洪姓老翁獨自駕車到三地門　迷路山區…里港暖警急救援

春節花蓮親子必遊！介壽新村社區花園小而美　2萬株花卉爭艶

東濱所所長拋磚引玉助弱勢　果農響應「捐贈一車蓮霧」延續愛

台南轉運站正式啟用營運　黃偉哲：提供多功能複合式轉運服務

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

斗六茂谷柑節首與假日人文市集聯合舉辦　柑甜年味濃

護國保台青年同行　為自己為台灣投下民主的一票

青年不投票是在哈囉？　賴惠員跟上潮流猛催年輕選票

竹市動物保護教育園區1/18啟用　毛寶貝空間變5倍

國文甲你農作夥！　郭國文壓軸競選影帶公布

失智翁開到三地門山區迷路　警引導「拼湊家人訊息」

81歲洪姓老翁獨自駕車到三地門　迷路山區…里港暖警急救援

春節花蓮親子必遊！介壽新村社區花園小而美　2萬株花卉爭艶

東濱所所長拋磚引玉助弱勢　果農響應「捐贈一車蓮霧」延續愛

台南轉運站正式啟用營運　黃偉哲：提供多功能複合式轉運服務

國防部非軍職保防員　近3年未核備擬廢止納入責任制

騰訊與《尼爾》白金工作室展開資金結盟　網友不看好笑虧「慘遭投資」

李沛旭認分手蔡淑臻！　曝「感情狀態」：已經很久了

小袋鼠火中逃竄！澳洲網紅消防員一把抱起　暖喊：我找到你了兄弟

馬大偉運彩解盤／NBA拓荒者@暴龍　挺莊買拓荒者

「雙和青年」拍片力挺蔡沐霖　林德福8日將辦「民歌之夜」集氣

日本奧運桌球名單確定　水谷伊藤混雙曾2度擊敗林昀儒／鄭怡靜

選戰倒數！　劉櫂豪文宣短片推「下一個四年讓台東更好」

爆米花／獎勵名單出爐　台壽保未打季後賽掉第8名

鹿晗開直播被酸「油膩、顏值下降」！　霸氣回嗆：我狀態跟你啥關係

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

地方熱門新聞

小英車隊台南掃街拜票民眾高呼勝利

平衡東西發展　傅崐萁爭取國道6號

台南柳營傳住宅火警

美國華僑與童小芸起捍衛中華民國主權

小英、亭妃台南掃街百尊「三太子」加油助陣

一死亡車禍＆兩家庭破碎　內埔警心繫屏科大首駕族交安

「工人鎮長」洪明江　宣誓就職縣議員

桃園市議會藍營　拒絕綠色恐怖

台南轉運站正式啟用營運

春節來花蓮親子必遊　介壽新村花海爭艶

日月潭爆異象！民憂地震前兆　農委會回應了

貢寮海洋資源復育園區「九孔寶寶」

屏東市萬年溪人行道勿停車　警加強取締

81歲洪姓老翁獨自駕車到三地門　迷路山區警救援

更多熱門

相關新聞

雲林斗六垃圾打包　暫解垃圾發臭問題

雲林斗六垃圾打包　暫解垃圾發臭問題

斗六市虎溪臨時垃圾轉運站目前堆置垃圾近2萬噸，而最底層垃圾已堆置逾2年，大量廢棄物影響周邊居民居住品質，斗六市公所為解決垃圾問題向縣政府爭取經費，以打包之方式將廢棄物破碎、壓縮後再以特製可燃性膠膜層層包覆，隔絕氣味及減少暫置所需空間，期望維護環境衛生外，垃圾山不再造成鄰近居民困擾。

茂谷柑皮薄難剝　達人教正確剝皮法

茂谷柑皮薄難剝　達人教正確剝皮法

購物台1小時賣光1千箱東勢茂谷柑

購物台1小時賣光1千箱東勢茂谷柑

盧秀燕代言茂谷柑　東森購物26日開賣

盧秀燕代言茂谷柑　東森購物26日開賣

盧秀燕大推東勢茂谷柑　東森購物開賣

盧秀燕大推東勢茂谷柑　東森購物開賣

關鍵字：

斗六市公所茂谷柑茂谷柑節

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

獨／扣嫂338字開轟莉婭：說謊下地獄拔舌頭

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

小四兒子發現她拍成人片！D槽女神白石茉莉奈錯愕認了

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

違停塞馬路　他檢舉重現日本街景

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

Keanna宣戰莉婭揭「小三奪愛SOP」！重傷後斷髮模樣曝

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面