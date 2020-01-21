西螺老店創意打破傳統　五行發糕招財受歡迎

記者蔡佩旻／雲林報導

距農曆新年倒數兩天，街上市場滿滿採購年貨人潮，人稱年貨三寶「發糕、年糕、蘿蔔糕」之一的發糕，在西螺一家40年老店裡頭賣的可不一樣，老闆娘黃惠名今年將傳統紅色發糕研製出五種顏色，象徵金、木、水、火、土五行代表，讓民眾不管是拜拜或是自己吃都能五行相生帶來好運。

▲「發糕」表面，就像開花一般的漂亮裂痕，象徵「發財高升」，是年貨三寶之一，年節中不管是供神或是甜點都少不了。（圖／記者蔡佩旻攝）

「發糕」表面，就像開花一般的漂亮裂痕，象徵「發財高升」，西螺阿財雪泥冰業者黃惠名指出，黃色發糕用南瓜、黑色食用竹炭粉、綠色則是抹茶、紅色用紅麴，五行發糕除了放在供桌上擺了好看，食用上也兼具養生，尤其黃色使用南瓜調味調色，小孩接受度很高，也成為媽媽最愛的選擇。

黃惠名表示，選用天然的食材，添加西螺在來米粉、低筋麵粉當中，再加點細砂糖調味，經過均勻泡打調和後，大火蒸炊15至20分鐘至熟，口感Q彈、香氣四溢又養生的「五行發糕」即可出爐，口感微甜不膩，也是最有誠意的年節敬天聖品與招財美食。

▲黃惠名以南瓜加入發高中製成，金黃色發糕，香甜口味讓小孩接受度很高，也成為媽媽最愛的選擇。（圖／記者蔡佩旻攝）

黃惠名提到，想以五利五行相生原理給大家帶來好運，綠色的抹茶發糕意指招來正印官命,事業學業都順利；紅色的紅麹發糕,增加創造力,好事連連來；黃色的南瓜發糕,提升領導力,正財偏財全都來；白色的原味發糕,安定心神,破災又解難；黑色的竹炭發糕,除穢氣,身體健康,事事平安。

另外在這裡可買到非常少見的「鹹年糕」，以豬後腿肉、豬油、油蔥酥、醬油等拌入年糕中所製成，食用方式與一般甜年糕一樣沾粉油炸，吃起來鹹甜鹹甜，黃惠名說，以往鹹的口味是長一輩人家較為喜愛，有人訂才有製作，近年人們吃得比較養生，普遍減少攝取糖分，所以今年才特別有作出鹹年糕，搭配桂圓年糕、紫米年糕、紅豆年糕、原味年糕成為五福年糕禮盒。

▲傳統紅色發糕製成五種顏色，象徵金、木、水、火、土五行代表，讓民眾不管是拜拜或是自己吃都能五行相生，象徵帶來好運。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「鹹年糕」在市面上較為少見，以往是長一輩人家較為喜愛，近年人們口味偏向少糖養生，今年才作出鹹年糕。（圖／記者蔡佩旻攝）



▲「鹹年糕」在市面上較為少見，以往是長一輩人家較為喜愛，近年人們口味偏向少糖養生，今年才作出鹹年糕，搭配桂圓年糕、紫米年糕、紅豆年糕、原味年糕成為五福年糕禮盒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲年貨三寶中的「發糕」代表發財高升與「年糕」代表年年高升，是中國習俗中，年節不可或缺供神聖品和甜點。（圖／記者蔡佩旻攝）





►他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

►來拍「網美照」！西螺福興宮彩繪燈籠廊道 吸引民眾打卡



►年節限定！大灶炊年糕 老饕「怕吃不到中秋」趕來下訂一整籠



►買雙數最划算！寵物雲板橋店6天新春特賣會 皇家、渴望第二件下殺3折

►春節期間鎖定東森34台看《聲林之王》 抽iPhone11、Switch好禮