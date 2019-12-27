「台灣沒這麼荒唐」…李敖子慘遭陸600萬「邱粉」出征：邱毅最沒資格講網軍

記者羅志華／台北報導

已故作家李敖的兒子李戡，日前質疑新黨不分區候選人邱毅在大陸有收入卻未申報，讓邱毅怒嗆他「死皮賴臉、不肖子」，不只如此，邱毅還痛罵父親李敖是「厲鬼」，更說他被總統蔡英文收買，害他被大陸600萬「邱粉」出征。李戡27日到北院遞狀，提告邱毅妨害名譽、侮辱死者、加重誹謗等罪，並求償600萬元。

▲李敖兒子李戡，質疑邱毅在大陸收入未申報，近1個月來不僅遭邱毅痛罵，更慘被大陸600萬「邱粉」出征，他12月27日到北院提告邱毅妨害名譽。（圖／記者孫于珊攝）

李戡表示，近1個月來，他因質疑邱毅在大陸的收入申報不實，遭邱毅在網路、節目上辱罵，更說李敖是「厲鬼」，讓他非常不能接受，「厲鬼是指死得非常難看的鬼，還不是一般的鬼，我覺得非常嚴重」。

李戡進一步質疑，「邱毅在中國大陸有沒有收入？你授課EMBA、節目製作、演講費、到處上節目有沒有收取費用？有沒有在台灣申報？」；至於邱毅喊告李戡「意圖使人不當選」，李戡反擊，「那是他理解錯誤，我從沒說他逃漏稅，但他直到現在，仍不回覆在大陸是否有收入」。

對於邱毅稱他被總統蔡英文收買，李戡無奈表示，「大陸是民族主義非常高漲的地方，只要邱毅指誰是台獨、誰收了蔡英文好處，他的600萬粉絲就會去洗版、霸凌，我就是受害者」、「比台灣難聽10倍的話都講，說我是蔡英文私生子、李登輝孫子，這種話在台灣是不會講的」、「台灣再怎麼樣，很少會到這麼嚴重、荒唐的地步，邱毅去質疑別人有沒有養網軍，我覺得他最沒資格！」

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