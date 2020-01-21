台南關子嶺春節交通狀況報你知　白河警加強交通疏導措施

▲台南市白河分局提供春節假期，交通疏導計畫及交通管制圖供民眾參考。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局轄內有白河水庫、關子嶺溫泉區、水火同源、大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、孚佑宮大仙寺、台糖烏樹林、菁寮老街…等觀光景點，為因應2020年春節連續假期湧入之車潮，白河警分局強化春節假期交通疏導計畫及交通管制圖供民眾參考。

白河警分局強化關子嶺春節疏運計畫，規劃在春節農曆初一至初五，每日上午9時至下午6時對進入仙草關子嶺風景區之車輛，進行交通管制及疏導，交通管制路線措施如下：

一、上山管制措施：1、172線仙草丁字路口交通指揮疏導，實施控燈保持長綠燈引導遊客由172線右轉仙大路往大仙寺、碧雲寺；往關仔嶺溫泉區、南寮崁頂福安宮之交通道路維持雙向通行，視狀況彈性實施管制。

2、中午時段，172線車流增加時，不定時採分流疏導車輛，行駛替代道路南98線白河水庫段，銜接172線仙大路至大仙寺。

二、下山管制措施：自172乙線經大仙寺下山及出大仙寺臨時停車場小型車輛彈性疏導下山車輛，走替代道路南96-1線杭內產業道路方向，銜接市道172線通往白河及國道3號高速公路白河交流道。三、在關子嶺溫泉區及水火同源風景區道路兩側擺設交通錐，禁止臨時路邊停車，並請配合員警或交通輔助人員指揮。

四、管制甲類大客車行駛，172乙線水火同源路段：5K+250-7K。

五、1月27、28日（農曆初三及初四）下午1時至6時，在國道3號白河交流道北上東側及西側匝道實施高乘載管制，允許乘載3人以上之小客車、大客車、計程車及公務車輛等進入國道三號高速公路白河交流道匝道北上，大、小貨車一律禁止進入。六、白河分局規劃交通快暢警力 ，如遇有壅塞狀況將立即實施交通指揮疏導車流，並與警廣連線即時報導路況，並利用分局facebook提供相關交通疏導資訊。白河警分局將在關子嶺172線、172乙線和175線等重點路口加派警力，取締違規停車；同時也協調大仙寺規劃臨時停車場，提供上山走春拜拜民眾停放車輛。

白河警分局長朱信憲表示，今年在關子嶺172線仙大路口及172線與93線路口，裝設2台移動式監錄系統設備並結合現有路口監視系統及Google路況地圖，運用最新科技，在分局建構即時交通路況監控中心，以傳遞最新交通資訊，機動靈活調度警力疏導，提供優質交通疏導服務。另外叮嚀遊客，在出發前可以先上網搜尋「2020台南行春暨春節交通疏運資訊」，以便了解台南市交流道、市區道路等交通狀況，或是隨時收聽警廣廣播接收即時路況，並在出發前檢視交通工具使用狀況，預先規劃至目的地路線，避免因為塞車壞了遊興。白河警分局也會在各交通要道，加強巡邏協助民眾處理交通相關問題，再次提醒駕駛朋友不要疲勞駕駛，建議提早出門。