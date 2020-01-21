春節將至守望相助隊全力協勤　白河警長慰問感謝

▲白河分局分局長朱信憲，率白河巡守中隊副中隊長賴崑樂、陳楚仁及分局各級幹部慰問守望相助隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年加強重要節日安全維護工作，自年1月16日22時起跑，白河分局分局長朱信憲，率白河巡守中隊副中隊長賴崑樂、陳楚仁及分局各級幹部等，於20日晚上8時辦理慰問工作，向轄區9隊守望相助隊，於春節期間，對治安維護及交通疏導之辛勞致謝，並向隊員們祝賀新年快樂。

今年農曆春節連假長達7天，2020年加強重要節日安全維護工作，自1月16日22時起至30日24時止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢、服務熱忱」為工作主軸，確實預防刑案發生，確保社會安寧秩序，主動提供民眾貼心實質的服務，白河分局積極加強春節期間治安維護工作，轄內各守望相助隊全數延長夜間社區巡邏2小時，也配合加強春節各項協勤工作，不遺餘力。

白河分局長朱信憲表示，白河分局針對春節治安特性，縝密規劃犯罪偵防措施，嚴密臨檢查察，有效防制毒害，保障民眾生命財產安全，春節期間，民眾舉家外出旅遊或返鄉，警方提供住所安全維護；商家營業收入款項因各金融機構均休假，竊賊可能會伺機行動，轄區派出所免費提供存款代保管服務；另在交通方面，春節連續假期關子嶺風景區車流量遽增，白河分局將投入大量警力，結合協勤民力實施交通疏導管制作為，務求交通順暢，讓遊客能安心、放心、開心旅遊過新年。