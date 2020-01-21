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繽紛浪漫　2020雲林莿桐孩沙里花海綻放

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記者蔡佩旻／雲林報導

全國十大花海之一的莿桐孩沙里花海，有向日葵、黃波斯菊、白色波斯菊、紅色波斯菊、粉紅色波斯菊等五彩繽紛顏色的開滿暫時休耕的田裡，由雲林縣政府與莿桐鄉公所合作，今年花海節饗宴邁入第11年，將綻放亮眼的光彩，邀請各地愛花的朋友一起來賞花。

▲冬日暖陽照彿，微風徐徐正是賞花好時節，莿桐花海從1月11至1月29日都有花開，是遊子返鄉、遊客訪友休憩的好去處。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲冬日暖陽照彿，微風徐徐正是賞花好時節，莿桐花海從1月11至1月29日都有花開，是遊子返鄉、遊客訪友休憩的好去處。（圖／記者蔡佩旻攝）

莿桐花海節從1月26日到28日(初二到初四)舉辦三天，現場面積約33公頃的花海,搭配裝置藝術供遊客拍照打卡,加上食農教育、農事體驗、花田草地音樂會及千人桐饗美食體驗,熱鬧可期,其中農事體驗中的田間趣味遊戲、水牛互動體驗等，適合親子家庭參與，另有邀請樂團在花海中演奏悠揚樂音,浪漫情境很適合情侶夫妻前來漫步花田體驗。

來自台北的施小姐表示，這邊花海超漂亮，一看到心情就非常得好，很適合網美與家庭旅遊前來，就可以拍到非常多的美照。家住宜蘭到此替訪友的凌小姐也說，這邊花海超漂亮，剛好來找朋友剛好遇上花海節開幕，馬上下來拍照，除了這片白色花海以外對面還有向日葵，這邊花開會一直持續到過年後，有機會還會再來玩。

雲林縣政府農業處長魏勝德表示，孩沙里素有「花田故鄉、獻納米原鄉」之稱，位於五百甲圳灌溉區域，水質良好，耕地肥沃，種出來的稻米品質極佳，在日據時代即為進貢日本天皇台灣米之獻納米產地。

魏勝德說，現今農民觀念進步，早已推動休耕地種植景觀作物，增進土地肥利，生產稻米品質益為精進，獲獎不斷。藉此，雲林縣政府特別選定該社區擴大辦理雲林花海節，希望盛大花海規模，打造社區亮點，創造休閒旅遊熱潮，並帶動雲林縣農特產品銷售。

雲林縣長張麗善特別感謝莿桐鄉林靖焜鄉長、莿桐鄉孩沙里社區發展協會及眾多農民的共同努力、奮鬥，才能促成這一望無際、盛大美麗的花海，張縣長說，從1月11至1月29日整個春節期間都有花開，探訪後保證會心曠神怡、幸福滿滿，歡迎全國鄉親「愛上雲林愛回家」，相約到雲林賞花海、曬浪漫。

鄉長林靖焜指出，莉桐鄉內產、官、學各部團結,一同發揮軟、硬體實力,將地方農業、觀光、藝文及美食饕宴各種不同元素結合起來,讓全國各地民眾來雲林莉桐”花”現幸福,在新春期間,遠離都市的塵囂,慢遊鄉村的樸静,徜徉花海田間,一片浪漫。


有關花海活動最新訊息請上臉書搜尋「莿桐鄉公所粉絲團」或網站「莉桐郷公所」查詢。

莿桐鄉孩沙里花海位於莿桐鄉興桐村孩沙里「雲156」縣道通往饒平之29K處、雲林縣莿桐鄉公所(05)5844661、雲林縣政府農業處農業團體輔導科電話(05)5522559。

▲冬日暖陽照彿，微風徐徐正是賞花好時節，莿桐花海從1月11至1月29日都有花開，是遊子返鄉、遊客訪友休憩的好去處。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲全國十大花海之一的莿桐孩沙里花海，有向日葵、黃波斯菊、白色波斯菊、紅色波斯菊、粉紅色波斯菊等五彩繽紛顏色的開滿暫時休耕的田裡。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲冬日暖陽照彿，微風徐徐正是賞花好時節，莿桐花海從1月11至1月29日都有花開，是遊子返鄉、遊客訪友休憩的好去處。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲面積約33公頃的花海，搭配裝置藝術供遊客拍照打卡，蝴蝶在周圍翩翩飛舞，美麗浪漫。（圖／記者蔡佩旻攝）
▲冬日暖陽照彿，微風徐徐正是賞花好時節，莿桐花海從1月11至1月29日都有花開，是遊子返鄉、遊客訪友休憩的好去處。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲面積約33公頃的花海，搭配裝置藝術供遊客拍照打卡，蝴蝶在周圍翩翩飛舞，美麗浪漫。（圖／記者蔡佩旻攝）
▲冬日暖陽照彿，微風徐徐正是賞花好時節，莿桐花海從1月11至1月29日都有花開，是遊子返鄉、遊客訪友休憩的好去處。（圖／記者蔡佩旻攝）

面積約33公頃的花海，搭配裝置藝術供遊客拍照打卡，蝴蝶在周圍翩翩飛舞，美麗浪漫。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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