　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

春節車潮人潮湧現　台中市警局5大創新策略疏導交通

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台中市警局因應春節車、人潮，將於於各重點路段適時派遣員警及義交疏導交通。（圖／台中市警局交通大隊提供）

▲台中市警局因應春節車、人潮，將於於各重點路段適時派遣員警及義交疏導交通。（圖／台中市警局交通大隊提供）

記者白珈陽／台中報導

年節將至，為提供民眾順暢的行車環境，台中市警局提前啟動春節連續假期交通疏導措施，其中有5大創新策略，包括成立「大重機交通疏處部隊」、建置「交通路況電視牆」、「交通執法科技中心」、「即時影像傳輸系統」及「義交快達機動中隊」編組，於各重點路段適時派遣員警及義交，並從連續假期前一日起，機動調整路口號誌，加強指揮疏導。

台中市警局交通大隊表示，為因應春節車潮湧現，今年市警局提出多項創新策略，詳情如下：

1：成立「大重機交通疏處部隊」

由交通警察大隊成立大重機交通疏處部隊，大重機體積較汽車小，機動性相對較高，巡邏時發現路段壅塞，能立即至路口疏導交通，且大重機能行駛快速公路，除可執行快速公路巡邏外，倘接獲交通壅塞通報，亦能透過行駛快速公路迅速抵達現場進行疏處，春節連假期間，市警局大重機部隊將加強本市臺灣大道、文心路、五權西路、中清路、環中路、台74線等市區主要幹道及快速公路路況查報，發現壅塞時可立即通知轄區分局派遣員警或義交快達部隊，並先行於現地進行疏處，充分發揮大重機之各項優勢，此外，倘快速公路發生交通事故時，亦能透過派遣大重機馳抵現場進行事故處理，快速恢復現場交通秩序。

▲台中市警局因應春節到來，成立「大重機交通疏處部隊」。

▲台中市警局因應春節到來，成立「大重機交通疏處部隊」。

2：更新建置「交通路況電視牆」

為能立即掌握本市交通路況，市警局交通警察大隊更新建置「交通路況電視牆」，以資源共享的方式，整合介接市府交通局(即時交通資訊網)、公路總局(省道即時交通資訊網)、國道高速公路局（即時路況資訊）、警局路口監視器交通影像，讓交通警察大隊勤務指揮中心執勤人員能即時透過單一軟體介面，除搜尋路口監視器並設立壅塞路段(口)影像群組外，並將本市重要道路監視器整合串成群組，監看全段路況，隨時掌握轄內路況，發現壅塞，即時調派員警疏處。

3：成立「交通執法科技中心」

本局建置「交通科技執法中心」自今年啟用，整合之闖紅燈、超速及公車停靠區違規停車違規照相設備，以及介接「智慧型交通執法管理系統」、「GIS交通事故地理資訊系統」及「區間測速系統」等執法、事故相關數據，善用本市交通違規及交通事故資料做「大數據分析」，可將執法設備設置於最迫切需要加強執法之地點，也可供本局擬定各項執法策略，使有限的警力發揮最大效能，以維護交通安全、降低交通事故。

▲台中市警局今年提出5大創新疏導春節交通策略。

▲台中市警局今年提出5大創新疏導春節交通策略。

4：運用「即時影像傳輸系統」

市警局交通警察大隊勤務指揮中心透過電視牆主動發現交通壅塞或接獲民眾反映路況訊息，將立即調派員警至現場疏處，員警所駕之巡邏車或大重機，亦配有「即時影像傳輸系統」，能將現場狀況以影像方式即時回傳至勤務指揮中心，有效消除監視器死角，能使勤務指揮中心更全面掌握現場狀況，有助勤務之調派，並能將最新訊息透過警廣宣導，讓各用路人亦能掌握最即時路況。

5：強化「義交快達機動中隊」任務編組

於春節期間每日10時至18時編排12名義交，依交通警察大隊勤務指揮中心指示，機動前往壅塞路口協助疏導交通。
因應春節期間道路車流量增加，交通疏導人力需求提高，屆時將充分運用義交執行疏導工作，包含觀光地區、火車站及各運輸場站、商圈周邊由各分局派遣所轄義交中隊協勤，購物商圈、年貨大街依交通維持計畫實施封街管制部分，則由義交大隊5個直屬中隊執行管制。

►我沒有遲到，是時間遲到了

【更多新聞】

泰雅渡假村推優惠　身分證字號有「關鍵數字」免費入園半價住宿

邪教聖師毆死、打瞎信徒！聽令幹部辯：都是被「借竅附身」無犯意

陸軍中士台中潭子疑自焚　大火狂燒成焦屍慘死車內

ET快訊
「連燒9天」沒就醫　女台商：對當地醫療沒信心
即／國3北上關西段「小白車噴出車道」　駕駛拋飛慘遭後車輾斃
武漢「旅遊警示升至第三級」　參團解約退費原則公布
武漢肺炎疫情爆發！男星「想要肺炎輪到我？」被狂轟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆市府啟動武漢肺炎應變小組　林右昌：提高戒備

繽紛浪漫　2020雲林莿桐孩沙里花海綻放

春節將至守望相助隊全力協勤　白河警長慰問感謝

台東元宵遶境　天后宮、豐安宮大車拼

台南關子嶺春節交通狀況報你知　白河警加強交通疏導措施

學習無國界　台日小學生視訊共學海洋教育

鹿野二層坪地景藝術節　春節假期好去處

警友挺警！關山警分局瑞豐警友站慰問南線6分所

射箭女王譚雅婷三度射進奧運　東京奧運看見新竹之光

台東縣府突襲查檢羊肉爐店肉品來源　為民眾食安嚴格把關

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

「我氣鼠了」青峰KKBOX後台搥背板　瘋癲完..求攝影大哥幫修照片XD

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

迪化街牛軋糖23條要1100元！　公定價「一斤660元」老闆：利潤低

親解家庭問題！別折斷孩子翅膀　嚴厲責備源於「父母本身的自卑」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

基隆市府啟動武漢肺炎應變小組　林右昌：提高戒備

繽紛浪漫　2020雲林莿桐孩沙里花海綻放

春節將至守望相助隊全力協勤　白河警長慰問感謝

台東元宵遶境　天后宮、豐安宮大車拼

台南關子嶺春節交通狀況報你知　白河警加強交通疏導措施

學習無國界　台日小學生視訊共學海洋教育

鹿野二層坪地景藝術節　春節假期好去處

警友挺警！關山警分局瑞豐警友站慰問南線6分所

射箭女王譚雅婷三度射進奧運　東京奧運看見新竹之光

台東縣府突襲查檢羊肉爐店肉品來源　為民眾食安嚴格把關

住美國比較沒壓力？　網友中肯回覆被讚爆：有錢去哪都爽

失心瘋「買了偶像周邊最後用途」過於真實　網笑翻推爆：7點全中！

新春賀歲傳貼圖拜年　LINE推出六款免費貼圖隨你用

曾之喬遇年下男「白目笑話」狂撩　謎底揭曉全傻眼：性騷擾！

貿易戰搗亂！　企業2019年籌資首見過半數用來還債

北捷這路線挨批最難坐　網：榮登「最討厭搭乘」的路線寶座

許瑋甯甜認「除夕到男友家圍爐」　初二跟她一起回娘家

波多野結衣拍AV「cos小丑」激戰男優！　綠髮紅西裝樓梯跳舞…神還原被狂讚

蘭蔻唇膏披上絕美「天鵝絨外衣」　有錢也不一定買的到

吳皓昇拍完《大時代》胖5KG　文汶曝新年願望「想生兔寶寶」

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

地方熱門新聞

高雄港牌樓吊大白燈籠！居民怒變靈堂

台中梧棲兄弟接連亡！家人心驚「送肉粽」

119電話只聽到喘氣聲…勇消破門

年貨街賣錢母：要排3天！紫南宮回應

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

彰化「吳怡農」　擔宣導影片主角

身上只剩200元...屏東高齡兄妹求助派出所

台南茄拔警協助迷途老婦返家

60年老倉庫搖身變　打造苗栗小松菸

沒開車卻收罰單　汽機車主要駕駛人登錄可解決

台南各分局同步加強擴大臨檢

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

恐佈情人勒頸要求復合　同床共枕逼嘿咻

春節好去處　桃園新勢公園適全家遊

更多熱門

相關新聞

繽紛浪漫　雲林莿桐孩沙里花海綻放

繽紛浪漫　雲林莿桐孩沙里花海綻放

全國十大花海之一的莿桐孩沙里花海，有向日葵、黃波斯菊、白色波斯菊、紅色波斯菊、粉紅色波斯菊等五彩繽紛顏色的開滿暫時休耕的田裡，由雲林縣政府與莿桐鄉公所合作，今年花海節饗宴邁入第11年，將綻放亮眼的光彩，邀請各地愛花的朋友一起來賞花。

春節前夕慰問清潔隊員辛勞

春節前夕慰問清潔隊員辛勞

搶免費雞排遭控插隊！她失控吼：叫警察來啊

搶免費雞排遭控插隊！她失控吼：叫警察來啊

氣炸鍋做春節應景小點　烘焙控讚翻求食譜

氣炸鍋做春節應景小點　烘焙控讚翻求食譜

環尾狐猴過新年　來六福村試手氣　

環尾狐猴過新年　來六福村試手氣　

關鍵字：

台中交通大隊春節年假

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

1人武漢待4天返台發燒　急入新竹馬偕

Lisa掰了招牌妹妹頭「旁分瀏海」罕露額頭

炎亞綸「8年好堅情」不離不棄阿本

即／花蓮門諾「疑似病例」！女團客武漢搭機來台旅遊發燒

不要Google搜尋這7個關鍵字

女大生遇隨機殺人　頸部慘遭反覆切割

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

「疑染武漢肺炎」台商逃回台灣　疾管署回應

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

更多

最夯影音

更多
越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！
《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面