春節車潮人潮湧現　台中市警局5大創新策略疏導交通

▲台中市警局因應春節車、人潮，將於於各重點路段適時派遣員警及義交疏導交通。（圖／台中市警局交通大隊提供）

記者白珈陽／台中報導

年節將至，為提供民眾順暢的行車環境，台中市警局提前啟動春節連續假期交通疏導措施，其中有5大創新策略，包括成立「大重機交通疏處部隊」、建置「交通路況電視牆」、「交通執法科技中心」、「即時影像傳輸系統」及「義交快達機動中隊」編組，於各重點路段適時派遣員警及義交，並從連續假期前一日起，機動調整路口號誌，加強指揮疏導。

台中市警局交通大隊表示，為因應春節車潮湧現，今年市警局提出多項創新策略，詳情如下：

1：成立「大重機交通疏處部隊」

由交通警察大隊成立大重機交通疏處部隊，大重機體積較汽車小，機動性相對較高，巡邏時發現路段壅塞，能立即至路口疏導交通，且大重機能行駛快速公路，除可執行快速公路巡邏外，倘接獲交通壅塞通報，亦能透過行駛快速公路迅速抵達現場進行疏處，春節連假期間，市警局大重機部隊將加強本市臺灣大道、文心路、五權西路、中清路、環中路、台74線等市區主要幹道及快速公路路況查報，發現壅塞時可立即通知轄區分局派遣員警或義交快達部隊，並先行於現地進行疏處，充分發揮大重機之各項優勢，此外，倘快速公路發生交通事故時，亦能透過派遣大重機馳抵現場進行事故處理，快速恢復現場交通秩序。

▲台中市警局因應春節到來，成立「大重機交通疏處部隊」。

2：更新建置「交通路況電視牆」

為能立即掌握本市交通路況，市警局交通警察大隊更新建置「交通路況電視牆」，以資源共享的方式，整合介接市府交通局(即時交通資訊網)、公路總局(省道即時交通資訊網)、國道高速公路局（即時路況資訊）、警局路口監視器交通影像，讓交通警察大隊勤務指揮中心執勤人員能即時透過單一軟體介面，除搜尋路口監視器並設立壅塞路段(口)影像群組外，並將本市重要道路監視器整合串成群組，監看全段路況，隨時掌握轄內路況，發現壅塞，即時調派員警疏處。

3：成立「交通執法科技中心」

本局建置「交通科技執法中心」自今年啟用，整合之闖紅燈、超速及公車停靠區違規停車違規照相設備，以及介接「智慧型交通執法管理系統」、「GIS交通事故地理資訊系統」及「區間測速系統」等執法、事故相關數據，善用本市交通違規及交通事故資料做「大數據分析」，可將執法設備設置於最迫切需要加強執法之地點，也可供本局擬定各項執法策略，使有限的警力發揮最大效能，以維護交通安全、降低交通事故。

▲台中市警局今年提出5大創新疏導春節交通策略。

4：運用「即時影像傳輸系統」

市警局交通警察大隊勤務指揮中心透過電視牆主動發現交通壅塞或接獲民眾反映路況訊息，將立即調派員警至現場疏處，員警所駕之巡邏車或大重機，亦配有「即時影像傳輸系統」，能將現場狀況以影像方式即時回傳至勤務指揮中心，有效消除監視器死角，能使勤務指揮中心更全面掌握現場狀況，有助勤務之調派，並能將最新訊息透過警廣宣導，讓各用路人亦能掌握最即時路況。

5：強化「義交快達機動中隊」任務編組

於春節期間每日10時至18時編排12名義交，依交通警察大隊勤務指揮中心指示，機動前往壅塞路口協助疏導交通。

因應春節期間道路車流量增加，交通疏導人力需求提高，屆時將充分運用義交執行疏導工作，包含觀光地區、火車站及各運輸場站、商圈周邊由各分局派遣所轄義交中隊協勤，購物商圈、年貨大街依交通維持計畫實施封街管制部分，則由義交大隊5個直屬中隊執行管制。

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