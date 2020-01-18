6點高鐵台南北上搶看「農農」！吳怡農抱「他」又獻唱...農粉全暴動

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨新生代吳怡農2020立委選舉落敗國民黨立委蔣萬安，讓不少「農夫農婦」傷心欲絕。他18日的最終回謝票吸引滿滿人潮，人氣不因選舉結束有絲毫減少。其中，隊伍最前面的農粉早上六點就從台南搭高鐵北上，另外一位小弟弟則是剛好生日，獲得吳怡農的擁抱加獻唱，讓現場粉絲羨慕不已。





▲吳怡農。（圖／記者蔣婕妤攝）

吳怡農中午11點半於台北市錦西街、民權西路街旁進行最終回謝票，現場將發放限量400份小英春聯以及200份小英紅包袋。活動還沒開始就有大批支持者開始排隊領取，隊伍長達300公尺塞爆現場，吳怡農親切的送上春聯，也配合粉絲拍照，還有人領到春聯的那一刻哭出來，可見吳怡農的魅力無法擋。

吳怡農競選北市立委失利，不過，人氣卻持續高漲。這一次謝票最終回，吸引滿滿人潮，就連一旁高樓都有民眾打開窗戶觀看。300公尺隊伍的第一名是一位來自台南的吳小姐，她透露自己一早六點就搭乘高鐵北上，就是專程要來替吳怡農加油打氣，欣賞他的政見都很具體，希望吳怡農繼續加油。

還有一名小弟弟今天剛好生日，吳怡農得知後給了他一個愛的抱抱，讓一旁滿滿的農夫農婦直接哀號，「好羨慕！」吳怡農還加碼大放送，替該名生日的弟弟獻唱生日快樂，讓現場粉絲超級羨慕。