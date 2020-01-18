影／選市長？入閣？吳怡農：我的家就在台北、哪裡都不會去

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨新生代吳怡農2020立委選舉落敗國民黨立委蔣萬安，讓不少「農夫農婦」傷心欲絕。吳怡農18日舉辦最終場謝票，吸引滿滿粉絲參加。針對是否考慮選台北市長或是是否被延攬入閣，吳怡農回應，自己一周前才落選，還沒有資格想這麼多，不過，壯闊台灣的路不會因為選舉就終止。





▲吳怡農。（圖／記者蔣婕妤攝）

吳怡農中午11點半於台北市錦西街、民權西路街旁進行最終回謝票，現場將發放限量400份小英春聯以及200份小英紅包袋。雖然競選北市立委失利，不過，吳怡農人氣卻持續高漲。這一次謝票最終回，吸引滿滿人潮，就連一旁高樓都有民眾打開窗戶觀看。300公尺隊伍的第一名是一位來自台南的吳小姐，她透露自己一早六點就搭乘高鐵北上，就是專程要來替吳怡農加油打氣。

吳怡農受訪時表示，非常訝異有這麼多人到場支持，只準備六百份春聯可能會不夠發會有點尷尬，希望大家諒解。落選謝票第一天發現，光車掃站在車上跟大家謝謝不夠，看到好多人給予支持鼓勵，這個禮拜趁有時間把走過的市場再走一遍，也跟大家報告，之前的堅持會繼續、工作也會，今天把選舉工作做最後收尾，未來也會持續努力。

針對是否選台北市長或是入閣，吳怡農說，一個禮拜前才落選，還沒有資格談太遠的事情，五個月前都還不知道在哪裡選舉，幾年後的事現在談太早，「我的家就在台北市，我哪裡都不會去，哪裡都不會走，我就會待在我的家」，對堅持、改善家園的心願是不會斷掉的，壯闊台灣不會因為選舉結束而結束，希望大家繼續往前衝。

至於是否希望蔣萬安把立委工作做好做滿，吳怡農回應，蔣萬安現在是自己選區內的立委，對他和對所有民代的期待一樣，就是做好民代的工作，不敢對他有任何指導，「我尊重他自己的人生安排和職業規劃。」

吳怡農強調，過去所提出的政見都是以立委身分出發，現在會思考的是如何在民代之外努力，持續為台灣努力，不管在哪一個崗位，對家園的堅持都不會改變。