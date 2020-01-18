罷韓經費不足　蘇貞昌:罷免是人民權利…中選會自有考量

▲行政院長蘇貞昌18日應邀參加「2020屏東熱帶農業博覽會開幕儀式」時接受媒體針對罷韓經費不足時表示，中選會自有考量 。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

行政院長蘇貞昌18日早上出席「2020屏東熱帶農業博覽會開幕儀式」時接受媒體針對罷韓經費不足、兩岸關係及蔡總統府人事新佈局等看法時，蘇貞昌表示，罷免是人民的權利，中選會自有考量；而新人事佈局尊重總統的安排。

媒體詢問蘇貞昌院長說，「現在罷韓第一階段已經完成，如果說經費不足的話，中央可能會有什麼協助嗎？」

蘇貞昌說，選舉罷免是人民的權利，人民要行使各種權利，政府都會妥善因應，中選會是獨立機關，如果到時候有任何選舉罷免的需要，中選會自然會考量。

針對媒體報導，如果要向對岸釋出善意，可以從內閣改組微調來做起，院長對於這個看法有什麼意見嗎？

蘇貞昌表示，台灣是主權獨立的國家，台灣人民剛剛用選票肯定了蔡總統的施政，蔡總統展開連任，必有一番新的布局、作為，這不用其他的國家來指指點點。

而外傳由立法院長蘇嘉全擔任總統府秘書長案的看法；他則表示，蘇嘉全是很好的人才，他現在是立法院長，未來蔡總統在新的任期必有新的開展人事布局，我們都尊重蔡總統的安排。

媒體再問，蘇院長、游錫堃還有蘇嘉全，檯面上都沒有新潮流派系的人，是因為新潮流之前被罵得太慘，所以現在是派系平衡嗎？蘇貞昌說，民進黨是民主政黨，在黨內競逐時難免有派系的競爭，但是最重要的是，當人民把政權交給民進黨，民進黨最重要是要做出符合人民期待，蔡總統經過一任後，人民再次把政權託付給她，蔡總統必定有一番符合民意的作為，最重要的是，要怎麼樣才是適才適所，這個時候不會有派系的考量。

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