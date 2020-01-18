連署上千份遭剔除！罷韓團體要原因…更要高市府政務官全退出選委會

▲Wecare高雄發起人尹立 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

中央選舉委員會17日證實，高雄市長韓國瑜罷免案提議人數2萬8560人，第一階段已達規定門檻。對此，罷韓團體也表示，呼籲高雄市選委會出面說明剔除原因，以及政務官要全數退出高雄選委會。

▲民眾一早就來排隊買光復高雄福袋 。（圖／記者洪正達攝）

Wecare高雄發起人尹立及時代力量市議員黃捷、民進黨立委許智傑一同現身賣光復高雄福袋，民眾大排長龍，商品相當熱銷。針對中選會通過罷免韓國瑜第一階段提議，尹立表示，連署書一共被剔除了1348份連署書，比例高達6%，這是非常高的剔除率，要求高雄市選委會有責任出門跟大眾說明清楚剔除原因和標準。另外，政務官要全數退出高雄選委會，包含主委、總幹事都是韓派任，請這些政務官退出，否則可能會有行政不中立的情況。

尹立提到，民主法治國家照選罷法走，呼籲對方不要用手段「雖然現在韓國瑜裝乖上班，但其實私下動作很多，希望韓好好接受市民對你信任投票，不要讓支持者做奇怪動作。」

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪正達攝）

被問到是否會怕韓國瑜像之前在北農被拉下來又崛起？高雄市議員黃捷則認為這樣質疑高雄人不認同，「不適任的市長就該下來！也要求他自己辭職，留在高雄對台灣比較好或在高雄做做看，這種話不能接受，不要把高雄人當塑膠，高雄人沒有這麼好騙，這一年大家也受夠了，接下來罷免我們一定會讓他順利下台。」

▲民眾一早就來排隊買光復高雄福袋 。（圖／記者洪正達攝）

「時間對我們來說完全沒用！」