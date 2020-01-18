影／罷韓投票就要花8千萬！　高市府不想動用保命錢：最後只好舉債

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜2020大選落敗，隨之而來要面對的是選前就發起的「罷免」，17日中選會宣布跨越第一階段提議連署署，不過一旦罷韓成立要辦理罷韓投票、補選市長所需的經費2億經費要從何而來？高市府昨指中央若不補助，恐需動用第二預備金，但高雄市選委會主委、副市長陳雄文表示，第二預備金是保命錢，若罷韓投票成立，高市府恐怕只能舉債。

▲韓國瑜面對罷免來勢洶洶。（圖／記者林敬旻攝）

根據高雄市府相關局處估計，以高雄市2006個投開票所的規模，以人力設備等來計算，至少8000多萬元來辦理罷韓投票，等同一次市長選舉的規模，加上補選，整個選務作業則需1億3000多萬元，兩項加總就要2億多。

▲尹立對於連署書剔除標準希望選委會說清楚。（圖／記者洪正達攝）

「對市府來講我們希望市政穩定，全力做好市政，爭取市民認同最好不要發生」，財政局長李樑堅17日提到，罷韓若是真的發生，就得想辦法找錢，高雄市政府去年編列的2020年度地方總預算，沒有編列這筆錢，只能想辦法籌，比較有彈性是第二預備金。

不過高雄市選委會主委、副市長陳雄文18日則表示「罷免是突然冒出來的一件事，我們希望中央選委會能補助，但中選委會說要地方自籌，我們沒有別的預算，可能是動用第二預備金，但第二預備金是保命錢，今年若有颱風、災害，我們動用該是用在保護市民安全，所以最後只好舉債，但是高雄已3300多億多元債務，市民還要我們舉債，我們也沒辦法。」

至於尹立質疑高雄市選委會剔除了1348份連署書，比例高達6%，陳雄文則先反酸尹立數學可能有點問題，高市選委會刪了1348份，但他們送進的連署書是2萬9900份，以除法來算是4.5%，不知6%是怎麼算的，他說「公投每一次刪除都超過4.5%的比率，沒有什麼不公正的地方。至於尹立要求說明剔除原因，陳雄文也說依選罷法規定，將死亡、軍人、公教人員、資料不符與犯罪被褫奪公權者剔除，一切依法，尹立有覺得不公，可到中選會查閱。」

對於尹立要求高市政務官全退出高市選委會。陳雄文說「我是高雄市選委會主委，為什麼韓國瑜在高雄還輸了48萬票，他怎這個時候就不質疑他這個政務官行政不中立呢？」陳雄文說「台灣這個社會不要再分裂，不要再撕裂了，什麼事情大家就一套標準來看，不要這邊做的時候對你有利，就是公正的，對你現在也沒有說對你不利，為什麼就要先預設立場說我們會不公正呢？」

「時間對我們來說完全沒用！」

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