蔡英文連任成功　李來希辭退撫基金監理會委員：改革已定案…





▲李來希（中）。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

2020總統大選落幕，代表國民黨出征的高雄市長韓國瑜輸給總統蔡英文。日前不斷發表支持韓國瑜言論的全國公務人員協會榮譽理事長李來希13日表示，要卸下委員職務，因為新民意已經展現，「退撫改革既已定案，顯無回頭修法的可能。」

李來希13日在臉書上表示，他參與公務人員退撫基金監理委員會議，公開辭卸委員職務，「本人從4年前的今天（1/13），民進黨取得大選勝利開始，即參與退撫制度修正的溝通、協調、陳情、遊說、抗爭、立法、訴訟與釋憲程序，最後仍功敗垂成，現在新的民意已經展現，退撫改革既已定案，顯無回頭修法的可能，也已窮盡所有的救濟管道，本人參與的階段性任務已完成，是以本人即日起辭卸退撫基金監理委員會委員職務。」

針對軍公教年改問題，韓國瑜2019年5月29日在高雄市議會曾表示，「政府許下的承諾就要照做、要恢復。」使李來希在隔一天喊說「只要誰支持他們（軍公教），他們就支持誰！」然而韓國瑜隔了幾日卻發聲明澄清，從未主張恢復軍公教18％年金。

不過到了2019年10月23日，韓國瑜在嘉義縣和農民座談時，碰到民眾提出年改議題，他直批蔡政府改革手段太粗糙，一定要重新檢討。

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▼韓國瑜、李來希。（圖／翻攝自李來希臉書）