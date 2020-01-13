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國民黨面臨5大危機！青壯派逆襲改革　五路人馬「逼宮」吳敦義

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記者趙蔡州／綜合報導

2020總統、立委大選結果出爐，國民黨在國會僅拿到38席立委，韓國瑜更輸給蔡英文265萬票，導致黨內掀起檢討聲浪，同時也面臨包含黨內人士逼宮吳敦義、黨內世代交替問題、選後如何讓黨內團結、立委選戰慘敗及地方派系影響力降低等，5大必須解決或迫切改革的重要問題。

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉憂心不已。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨面臨5大危機，青壯派爆發改革浪潮。（圖／記者林敬旻攝）

一、黨內人士逼宮吳敦義。國民黨2020總統、立委選戰雙雙失利後，黨主席吳敦義成為眾矢之的，儘管他已經宣布請辭、負起敗選責任，黨內青壯派、中生代12日仍號召成立「+1」進行改革，要求吳敦義立刻辭職，不用等到中常會召開，這群被外界視為與韓、朱、連、馬、侯五路人馬的逼宮動作，也讓新黨主席之戰提前開打。

▲▼國民黨主席吳敦義召開敗選記者會，表示將請辭黨主席一職。（圖／記者湯興漢攝)

▲國民黨主席吳敦義召開敗選記者會，表示將請辭黨主席一職。（圖／記者湯興漢攝)

二、黨內世代交替問題。台北市議員羅智強12日號召黨內青壯派一同前往國民黨部，發表共同聲明希望國民黨進行徹底改革，其中青壯派代表、台中市議員羅廷偉表示，若國民黨不願意徹底改革，不依照他們的訴求改變，未來不排除集體退黨。

羅智強表示，國民黨的顢頇陳腐不得民心，也是這次國民黨敗選的重要原因，改革的第一步就是將黨的決策高層「打掉重練」，第一隻箭就是「吳敦義立辭黨主席，中常會不應慰留」，黨內立刻進行世代交替工程，國民黨若不能用置之死地而後生的決心，真正的洗心革面，未來必然被掃進歷史灰燼。

國民黨中央委員連勝文也出面表示，國民黨必須毫無懸念的進行世代交替，不能再持續過去老派的思維及傳統的操作模式，必須努力嘗試與新世代溝通並有所連結、引領新世代的思維，而非東施效顰僅著重表面工作，卻沒有真正花時間協助年輕世代，幫年輕世代架起走向世界的橋樑。

▲▼國民黨青壯派召開記者會發表共同聲明。（圖／記者莊喬迪攝）

▲國民黨青壯派召開記者會發表共同聲明。（圖／記者莊喬迪攝）

三、選後如何讓黨內團結。有黨內人士分析，國民黨若想重返執政，團結各方要員將是重點，諸如早前的馬王政爭、朱立倫與洪秀柱、王金平「換柱爭議」，近期的國民黨黨內初選，造成吳朱王3人心結，韓國瑜與鴻海創辦人郭台銘結怨等，對國民黨傷害頗大，因此唯有彌平黨內恩怨、團結黨內資源，未來才有機會再次反攻或擊敗民進黨。

▲前國民黨主席洪秀柱指出，「換瑜」是不可能，透過制度產生的參選人，沒有懸念，全力以赴支持國民黨參選人是唯一目標。（圖／記者林悅翻攝）

▲前國民黨黨主席洪秀柱。（圖／記者林悅翻攝）

四、立委選戰慘敗、老將中箭落馬。國民黨本次立委選戰僅拿到38個席次，其中區域立委、原住民立委共25席，不分區立委共13席，對比第9屆僅增加了3個席次，連續2屆在立院少數，顯示國民黨大大「脫離民意」，成為再也不吸引年輕人的政黨。

對比第9屆立委與第10屆立委名單後，可以發現國民黨最多人中箭、高達7人連任失利，其中包含不少資深老將，像是曾任4屆立委的陳學聖、連任2屆的顏寬恒、曾任3屆立委的吳志揚、曾任7屆立委的沈智慧以及連任8屆的黃昭順等人。

▲▼顏寬恒（圖／民眾提供）

▲顏清標之子顏寬恒競選立委連任失利。（圖／民眾提供）

五、地方派系影響力降低。本次國民黨立委選戰最讓人難以置信的是，地方勢力雄厚的顏寬恒也列在失利名單，台灣基進陳柏惟成為眾人眼中的最大黑馬，另外同樣是地方最大派系、雲林「張家班」張嘉郡也吃下敗戰，使國民黨從濁水溪以南全倒，顯示出地方派系已不如過去「好用了」。

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