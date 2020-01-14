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重申「不選黨主席」　韓國瑜深夜吐心聲：這都不是我想要的

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▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜深夜聲明，絕對不會參選黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

2020大選日前落幕，國民黨總統候選人韓國瑜敗給總統蔡英文，國民黨黨主席吳敦義也為此引咎辭職。隨後有不少韓粉發聲，希望韓國瑜能夠參選黨主席，不過韓國瑜13日已經拒絕。韓國瑜14日再度在臉書發聲，強調黨主席「不是我心之所向」，意味著絕對不會參選。

韓國瑜敗選後，吳敦義率領一級主管請辭黨主席。國民黨誰來補位？外傳黨內聲量最大的，是主張由朱立倫重掌黨權，也有人認為找中生代重振國民黨，包括中央委員連勝文、立委蔣萬安、江啟臣、許淑華，另外輔韓大將前台北縣長周錫瑋、不分區立委曾銘宗也都名列其中。

13日深夜，由江啟臣開出第一槍，宣布辭去中常委職務，蔣萬安也表態贊同，跟著請辭中常委，認為國民黨改革刻不容緩。江啟臣表態後不久，韓國瑜也在臉書聲明表態。

韓國瑜提到，在選舉結束的48小時內，除了安慰與不甘的情緒，競辦被問到的最多問題就是「選舉補助款的去向」，「我想要在此鄭重聲明，總統選舉的補助款依照法規必須全部交由中國國民黨全部領取，作為候選人的我不會拿到一塊錢。」

韓國瑜強調，選舉補助款與黨主席並非他心之所向，「請各位好朋友放心」，就算真的拿到補助款，也會全部捐出去，「而其他選舉期間的各項捐款我們也都將在近期內依法公布明細。」

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