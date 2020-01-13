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誰接黨主席？董念台：侯友宜是「高手級人物」　可讓國民黨重建江山

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▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,新北市長侯友宜助講。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨2020大慘敗，黨主席吳敦義請辭下台，誰來接手改革國民黨成為外界矚目焦點。對此，討債專家董念台13日在臉書表示，新北市長侯友宜是高手級人物，可以帶領國民黨再一次站起來。

董念台說，雖然韓國瑜並未勝選，但從去年選市長開始，可以發現韓還真是不簡單。以最少的經費，打贏了市長選舉，再從總統大選中，面對排山倒海的質疑，以及選舉期間的各種是是非非，更是要肩膀很硬的扛下各界的責難！可想而知韓還真是一個高手啊！

董念台指出，「若以我眼中的高手，侯友宜當屬『第一把』高手級人物。」從握有兵權的警政署長，再屈就朱立倫副手，而後很低調的一步一步往前走，直到選上了新北市長後，更是謙卑再謙卑的努力做市長！

董念台表示，我們更可以從侯身上學到「忍耐」、「謙讓」、「努力」、「人和為貴」等，尤其是在超現實的社會裡，侯還能保有做人的「人味」，實在是不容易啊！

董念台強調，當我們一再的對國民黨失望時，不妨從另一個角度，來看未來的國民黨需要那一些新的領導人，來帶領國民黨重建江山，因此還是覺得痛罵國民黨，「不如再找一個可以挑起大樑的高手級人物，來帶領國民黨重新出發」，唯有類似侯這種高手級的人物，方有可能讓國民黨再一次的站立起來。
 

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