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世代交替！謝金河點名「政壇新秀11人」　未來像MLB：掌握越多就能長期執政

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▲▼左起陳柏惟、吳怡農、蔣萬安。（圖／李毓康攝／周宸亘攝／張靖榕製）

▲左起陳柏惟、吳怡農、蔣萬安。（圖／李毓康攝／周宸亘攝／張靖榕製）

記者張靖榕／綜合報導

從2020大選結果看其中亮點，年輕世代的崛起已形成不容小覷的勢力，包括吳怡農、蔣萬安、陳柏惟、賴品妤等人，都可能是潛力新秀。財訊傳媒董事長謝金河發文表示，台灣政壇未來很可能像美國職棒大聯盟，「誰掌握年輕潛力新秀越多，就可能長期掌握執政優勢。」

台灣基進黨的陳柏惟，2018年參選高雄市議員落敗，搬離高雄到台中第二選區成為黑馬，擊敗國民黨政治世家出身的顏寬恆；在國防軍事上相當有見地的民進黨明星吳怡農，雖然不敵蔣萬安，但聲勢已經起來。

▲謝金河。（圖／取自Facebook／謝金河）

▲謝金河分析台灣政黨競爭未來走向。（圖／取自Facebook／謝金河）

謝金河在臉書解析台灣政黨競爭的未來走向，直言世代交替已是選後最吸睛的焦點。國民黨方面，新世代由粉絲頁追蹤人數破百萬的羅智強領軍，向黨中央喊話，希望加快世代交替的腳步，而黨內也有聲音，主張讓勝選的蔣萬安、江啓臣主導黨的改造，「這可能成為改革國民黨的新力量」。

謝金河表示，民進黨的世代交替已領先一步悄悄進行，其中以吳怡農、高嘉瑜、許淑華、謝佩芬、賴品妤、黃世杰、蔣潔安，一路到台中的莊競程，最受到各界矚目。「這當中還跑出一個令人意想不到的黑馬」，謝金河說，35歲的基進黨猛將陳柏惟，挑戰了人所不敢挑戰的顏寬恆，有年輕、不怕死的勇氣，他跳入一個陌生環境，「並且在很短的時間殺出重圍，我對這個年輕人刮目相看。」

▲▼高嘉瑜新書發表會。（圖／記者楊亞璇攝）

▲高嘉瑜成功當選台北第4選區立委。（圖／記者楊亞璇攝）

「每一個世代在關鍵時刻都會有人才躍出」，謝金河回溯自1980年代起，黨外世代挑戰康寧祥，後有野百合世代、太陽花世代，「未來也加速世代革命，藍綠都無法迴避，現在看起來民進黨比國民黨早一步。」

值得注意的是，此次選舉結果讓不少地方派系、舊勢力落馬，包括顏清標家族、雲林張家公主張嘉郡、吳伯雄之子吳志揚等，「藍營最大山頭只剩下傅崑琪夫婦在花蓮屹立不搖」。

▲▼台北市議員羅智強針對楊蕙如網軍事件發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲羅智強是國民黨新世代領頭。（圖／記者湯興漢攝）

謝金河看到這次年輕世代崛起，不僅看到台灣的希望，也認為「年輕世代比老世代更優秀」，未來幾年吳怡農、高嘉瑜、賴品妤、莊競程等人都可能成為政壇潛力新秀，國民黨的羅智強則可能成為黨內中流砥柱，力量不可小看。

「未來政黨競賽，很可能像美國職棒大聯盟般」，謝金河預期，誰掌握更多的年輕潛力新秀，就可能長期掌握執政優勢，「選後年輕世代爭出頭，會是政壇最熱門的話題。」

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