敵人就在伊朗！德黑蘭示威者不踩美國國旗　怒控最高領袖「殺人犯」

▲ 伊朗民眾為烏航罹難者哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭航空PS-752班8日在伊朗帕蘭德（Parand）墜毀，機上176人全數罹難。伊朗最初幾天矢口否認各方指控，直到11日才坦承是防空系統誤擊，點燃大規模反政府示威。大批民眾在當地最負盛名的沙希德‧貝赫什提大學（Shahid Beheshti University）門口，大多刻意避免踐踏地上的美國和以色列國旗，表達對政府的藐視。

BBC指出，伊朗視美國及以色列為死敵，因此刻意將這二國國旗畫在地上，鼓勵行人踩過旗子，藉此侮辱敵國。非政府組織聯合國觀察（UN Watch）根據12日現場影片表示，抗議的學生刻意繞過二面國旗行走，還責罵踩過國旗的人，以此表達對伊朗政府的輕蔑。影片中還有人高聲喊道，「我們的敵人就在這裡（伊朗），他們卻騙我們說是美國！」

政府隱瞞烏航失事真相長達3天，除了激怒批評者，也徹底引爆過去通常支持政府的保守派。身穿制服的安全部隊成員及親政府民兵大量部署在全國各地，仍無法阻止抗議活動在第二天擴大至首都德黑蘭以外至少十幾個城市。大部分示威都集中在大學校園內，由學生主導，因為烏航機上載有許多本應前往加拿大深造的應屆畢業生。

儘管譴責最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在伊朗是死罪，許多抗議民眾仍在街頭高聲怒罵，「最高領袖是個殺人犯！他的時代已經過去了！」安全部隊發射催淚瓦斯、橡膠子彈，最後甚至以實彈驅散德黑蘭抗議民眾。目擊者指出，截至12日深夜已經有多人受傷，至少有幾個人從背後被射殺。

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