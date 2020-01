廣告費狂燒120億！狠甩其他候選人　彭博：傾家蕩產也要拉下川普

▲彭博認為只有他能打敗川普。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國民主黨總統初選參選人、美國紐約前市長彭博(Michael Bloomberg)日前表示,他準備拿出巨額財產中的一大部分,用來把現任總統川普(Donald Trump)趕出白宮。彭博今年1月光是在電視廣告的經費上,就已經花超過1500萬美元,總開銷上看4億美元,超過其他民主黨的參選人;彭博更直言,願意傾家蕩產來擺脫川普。

身為彭博資訊公司(Bloomberg)創辦人,彭博的身家名列美國富豪榜第8名。自去年11月投入民主黨初選以來,不斷在電視與網路上登廣告,表明這是他擊敗川普的最佳機會。根據美國聯邦通訊委員會(FCC)的廣告購買紀錄,彭博1月已經砸下1500萬美元(約台幣4億4790萬元)的經費在電視廣告上,總開銷上看4億美元(約台幣120億),超過他在民主黨內的競爭對手。

Donald Trump is an existential threat to our country and our values, and we can’t let him win.



Rebuilding America starts today. Join Mike: https://t.co/WotkskHSb6 pic.twitter.com/9Lq0EQpuaD