廣告費狂燒120億！狠甩其他候選人　彭博：傾家蕩產也要拉下川普

▲彭博認為只有他能打敗川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨總統初選參選人、美國紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）日前表示，他準備拿出巨額財產中的一大部分，用來把現任總統川普（Donald Trump）趕出白宮。彭博今年1月光是在電視廣告的經費上，就已經花超過1500萬美元，總開銷上看4億美元，超過其他民主黨的參選人；彭博更直言，願意傾家蕩產來擺脫川普。

身為彭博資訊公司（Bloomberg）創辦人，彭博的身家名列美國富豪榜第8名。自去年11月投入民主黨初選以來，不斷在電視與網路上登廣告，表明這是他擊敗川普的最佳機會。根據美國聯邦通訊委員會（FCC）的廣告購買紀錄，彭博1月已經砸下1500萬美元（約台幣4億4790萬元）的經費在電視廣告上，總開銷上看4億美元（約台幣120億），超過他在民主黨內的競爭對手。

Donald Trump is an existential threat to our country and our values, and we can’t let him win.



Rebuilding America starts today. Join Mike: https://t.co/WotkskHSb6 pic.twitter.com/9Lq0EQpuaD — Team Bloomberg (@Mike2020) December 27, 2019

彭博也不諱言，他就算傾家蕩產也要把川普拉下來，「目前口要的任務就是除掉川普，我會花我所有的錢來擺脫川普。」民主黨內對於這位來勢洶洶的億萬富豪，也感到相當不舒服，參選人華倫（Elizabeth Warren）痛批彭博，是用錢買下民主黨提名，更強調這是公開的秘密。

彭博則對此表示，「這些都只是政治上的說法，只是因為我和他們是競爭對手，他們不喜歡我這樣做，但不代表這是個壞政策。」儘管錯過先前6場辯論會，讓彭博的支持度名列第五，他仍對自己充滿信心，因為其他民主黨對手，包含華倫、拜登（Joe Biden）、桑德斯（Bernie Sanders）與布塔朱吉（Pete Buttigieg）都太過自由派，「只有我能被共和黨的中間選民接受。」

彭博說，「我有理由能相信自己可以打敗川普，不管你喜不喜歡，若不讓共和黨的中間選民『越界』，你就不可能贏的了選舉。」彭博強調，「其他人對他們來說都太自由了，他們肯定會繼續把票給川普。」

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