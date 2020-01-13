雪地上畫SOS　男受困阿拉斯加荒野23天後獲救

▲男子在雪地上寫下了SOS的求救訊號並大力的對直升機擺動雙手。（影片取自Alaska State Troopers Official臉書，如遭刪除請見諒）

記者范姜士航／綜合報導

一名住在美國阿拉斯加的30歲男子因小屋被大火燒毀，被迫在雪地的荒野中生存了23天，直到警方發現雪地上SOS求救訊號，才獲得救援，23天的艱困生存方式讓警方大讚是「真人版浩劫重生」。

根據「今日美國」的報導，現年30歲的男子泰森·斯蒂爾(Tyson Steele)居住在阿拉斯加的荒野中，因家人一直連絡不上，請求阿拉斯加州警方協助確認他的狀況，警方派出直升機在距離城市160公里外的荒野中發現了他，根據警方提供的影片，男子在雪地上寫下了SOS的求救訊號並大力的對直升機擺動雙手。

斯蒂爾獲救後告訴警方，當時因為天氣寒冷所以他用了厚紙板生火，結果未燃燒完畢的厚紙板通過煙囪落在了屋頂上，讓整個房屋陷入火海，他曾試圖鏟雪來滅火但無奈火勢過大並沒有效果，大火引爆了家中的彈藥箱及瓦斯罐，也讓他的愛犬在大火中身亡。

▲男子受困阿拉斯加雪地23天終於獲救。（圖／翻攝自Alaska State Troopers）

據男子說法，大火在隔天上午熄滅，他清點所剩物資後發現食物只夠吃30天，所有能對外聯繫的電話、地圖及大多生活用品都已經在火災中損毀，他只能穿一般的靴子跟破洞的襪子在雪地中移動，但他的居住地點距離最近的馬路仍有十幾公里遠，離他最近的的鄰居更遠在30公里外，失去小屋的前兩天他只能在附近尋找雪洞中生存，之後才利用廢墟中剩餘可用的建材搭了臨時小屋才得以生存下去。

火災過後的第23天，當地的警方終於發現受困男子，警方表示發現他的時候，他的胡亂的頭髮、鬍鬚及艱困的生活方式讓人想起浩劫重生的湯姆·漢克的角色，斯蒂爾在脫困後告訴警方，他計劃先和家人團聚，然後再返回阿拉斯加重新生活。