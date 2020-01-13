眾院14日表決遞交時間　川普彈劾最快本週送參院

▲眾議院議長裴洛西表示，總統川普的彈劾文最快有可能本週送交參院。圖為美國國會大廈。（圖／路透）

文／中央社

美國民主黨內份量最重的眾議院議長裴洛西今天表示，彈劾聽證取得「足夠證詞」，足以在總統川普彈劾案移交參議院後「讓他下台」；她還說眾院14日將投票決定何時送出彈劾文。

裴洛西（Nancy Pelosi）14日將與眾院民主黨團會面，為投票做準備。彈劾文最快有可能本週送交參院。

共和黨人在參院擁有足夠票數，得以輕鬆駁回川普濫權與妨害國會調查這兩項彈劾指控，因此一旦送至參院，審理時程料將迅速。

眾院去年12月18日通過彈劾川普後，裴洛西一直扣住彈劾文，希望藉此對參議院的多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）施壓，要他同意參院審理時傳喚證人與新證據，但麥康奈並未改變心意。

裴洛西今天對美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目表示，眾院民主黨團14日的定期會議將投票決定遞交彈劾文的時間，並指派屆時參與審理的眾院控方代表。

她說，延後遞交彈劾文期間出現了一些重要的東西，這段時間裡浮現有助指控的新電郵，前國家安全顧問波頓（John Bolton）也宣布如遭傳喚會出席作證，延後遞交彈劾文讓美國選民了解到有證人作證以及證據的「公平審判」必要性，如果麥康奈繼續阻止這些程序，共和黨將付出政治代價，「現在球在他們手上，要不就是照做，要不就是因為不做而付出代價。」