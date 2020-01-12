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連戰幕後助藍營團結「2020大選仍雙輸」　整合31大老登報挺韓成憾局

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記者黃翊婷／綜合報導

雖然國民黨在2020總統、立委大選皆吞下敗仗，但在黨內整合的過程中，國民黨榮譽主席連戰堪稱是完成藍營團結的關鍵角色之一，包含在黨內總統初選時幫助協調郭台銘與王金平，甚至聯合31名大老在報紙刊登「團結、奮鬥、救中華民國」的廣告，公開勸退兩人。

▲▼韓國瑜,馬英九,連戰,吳敦義出席「台商後援會」。（圖／記者李毓康攝）

▲連戰曾與馬英九、吳敦義一同幫韓國瑜站台拉票。（圖／記者李毓康攝）

以「庶民」形象帶起全台韓流的韓國瑜，2018年間與陳其邁競逐高雄市長時，在同黨同志及楊秋興、王金平等人的幫助下，於三山造勢「岡山、鳳山、旗山」衝出高人氣，狂贏對手15萬票，但才剛上任市長幾個月，他又以一句「Yes,I do」投入2020總統大選，與郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中一同爭取國民黨總統初選的門票。

當時，連戰辦公室在初選結果出爐後，隨即發布聲明表態力挺韓國瑜，但郭台銘對於初選的結果仍有意見，王金平則是在初選前就宣布退出，國民黨一度傳出分裂危機。為了促成黨內團結，連戰找來馬英九、吳敦義共31位黨內大老，一同連署「團結、奮鬥、救中華民國」的聲明，並在去年9月12日刊登在報紙頭版，以「進一步、退一步、讓一步、跨一步」為口號，呼籲郭與韓合作，同時也是在對王示警。

國民黨0912登報。（圖／記者黃翊婷翻攝）

▲連戰等31名藍營大老連署登報向郭台銘喊話。（圖／記者黃翊婷翻攝）

同年11月有內部知情人士向媒體爆料，連戰在同月8日的退將聯誼會上，當面邀請朱立倫擔任韓國瑜的競選總部主委，對方也當場允諾。不過，後來又爆出朱立倫接任主委其實跟連戰沒有關係，事實上韓陣營早已提出多次邀約，後來因為不分區立委名單導致國民黨民調下降，加上吳敦義多次公開拒絕接任競總主委，為了顧全大局，他才點頭答應接下這個職位。

而在選戰進入倒數48個小時的階段，連戰本月9日親自出席韓國瑜在凱道舉辦的造勢活動，痛批民進黨沒有做到維持兩岸關係的承諾，反而演變成仇中、恨中這樣的心態，「對於所謂台灣獨立，這種理想，提出來所謂愛台灣所謂護主權的這種口號、政策，對於我們的發展，經濟方面合起來，是一個新的台灣經濟奇蹟，如何實現我們不知道」。

▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,國民黨榮譽主席連戰。（圖／記者李毓康攝）

▲連戰出席韓國瑜的凱道造勢活動。（圖／記者李毓康攝）

連戰當時還提到，過去這幾年蔡政府丟了7個邦交國，「承認我們主權獨立的邦交國都走開了，還反過來承認大陸的外交，來回就是14個，大家想像的是這麼多的朋友離我們而去」、「我們愛台灣，大家都愛台灣，我們很多都是生於斯長於斯的台灣，台灣的價值就是自由、民主、公平、正義」，希望選民不要把選票投給沒有責任感的政權。

不過，如今選舉結果出爐，國民黨在總統、立委大選的表現皆不如預期，黨主席吳敦義也在11日晚間9時宣布請辭。而連戰在這場選戰中默默於背後擔任促成黨內溝通、團結的要角，無奈國民黨的整合來得太晚，最終還是在大選中留下遺憾，沒有取得好成績。

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