嗆告媒體！　鄭麗文斥「鄭習會3張門票」瞎編：保留法律追訴權

傳出「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，北京還提出包括擋總統賴清德國防特別預算等「3張門票」，國民黨主席鄭麗文今（10日）主持中常會時痛批「三民自」，《自由時報》登了一篇子虛烏有的報導，編故事編成這樣，連鄭習會的時程都訂好了，還煞有其事地講了「3個門票」，整篇報導全部瞎編，怎麼可以這麼沒有新聞道德底線？已經請文傳會主委吳宗憲發出正式律師函，保留法律追訴權。

鄭麗文指出，中午非常榮幸開心跟駐台所有的歐洲各國代表、歐盟代表宴請下午宴，10幾個國家代表全數到齊，只有奧地利代表不克出席，剛剛午宴結束後，已有特別跟各國代表說，希望未來有更直接溝通的管道，感謝他們對國民黨的重視，有任何意見跟問題都可以直接跟她溝通，因為這兩天三民自又開始了，《自由時報》登了一篇子虛烏有的報導，編故事編成這樣？「鄭習會時程都幫我訂好了？」

鄭麗文說，「副主席張榮恭與蕭旭岑跟國台辦主任宋濤談了什麼竟然比我更清楚？」好像在平行時空一樣，還煞有其事地講了「3個門票」說，必須再次鄭重澄清，也跟各國代表說明，整篇報導全部瞎編，到底怎麼可以這麼沒有新聞道德底線？已經請文傳會主委吳宗憲發出正式律師函，保留法律追訴權。其他人跟著自由時報編故事，民進黨也開始跟著評論，萊爾校長再度啟動供應鏈，這就是代表民進黨真的很心虛、很緊張，除了用奧步，沒有其他辦法了。

鄭麗文表示，更何況兩位副主席跟宋主任見面時，民進黨還沒提國防特別預算，那到底哪來的條件說？請各位放心，國民黨要在台灣發揮關鍵的影響力，締造兩岸和平，改變兩岸兵凶戰危的這條不歸路，要走的是和平共榮的道路，「這一個多月來，大家都知道我馬不停蹄地見了來自各國的駐台代表、重要智庫、主流媒體，感覺到他們對國民黨錯誤的印象成見，還有民進黨不遺餘力地抹黑，但我們不會因為這樣退卻，我一定竭盡所能向國際友人跟社會說明國民黨主張立場價值」。

鄭麗文強調，這不只符合2300萬人利益，也符合國際社會共同期待，不管來自美國、亞洲、歐洲、東南亞、世界各地，自己都可以負責任向各位報告，兩岸和平至關重要，國際社會最關注在意的就是不可以冒險在兩岸間發生任何軍事衝突；她說，相信台澎金馬必須扮演關鍵角色，就是國民黨可以發揮關鍵影響力，這樣的使命相當重要，完全合乎國際社會期待，兩岸和平不只關乎兩岸人民，希望得到國際社會支持跟祝福，這樣兩岸和平才能永續穩定，不會因為內部政黨輪替就讓兩岸和平化為烏有，「我有信心這是符合全人類福祉，也是國際社會願意共同看到、努力的方向，但很遺憾痛心，要挑撥、破壞、見不得兩岸好的就是民進黨，總是用這麼卑劣的手法。」

鄭麗文再次痛批，《自由時報》完全編故事，相信兩岸有共同願望，希望和平、和解，不需要任何條件、自我矮化，因為九二共識反對台獨足夠矣，沒有另外條件，前總統馬英九8年和平穩定繁榮，軍購從沒成為爭議話題，二戰後台灣難道不是國民黨是最堅定的後盾？

最後，鄭麗文也呼籲黨內同志，不需要擔心外界見縫插針、惡意扭曲，這種錯誤報導、民進黨謊言供應鏈，難免有人會寧可信其有，長此以往累積成見，無助於兩岸互相了解、和平，真的居心叵測！國民黨尋求和解和平不遺餘力，面對來自於內部的各種障礙，更要堅定步伐，這才是真正國際社會期待看到的，團結一致，和平才有未來。

