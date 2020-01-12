台南立委六席全壘打　英德配寫下全國最高得票率

▲蔡英文台南競選總部黃先柱總幹事、潘新傳主任偕同競總幹部向群聚競選總部前的民眾歡呼，感謝支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020總統暨立委大選投票11日下午截止，晚間蔡英文台南競選總部黃先柱總幹事、潘新傳主任偕同競總幹部向群聚競選總部前的民眾歡呼，蔡賴配票部817萬，創下總統選舉最高紀錄，不只大贏韓國瑜近45萬票，得票率更是全國最高超過67％。

同時台南6立委全部過關，達成蔡英文統連任、立委全壘打、台南第一的勝選目標。新科立委林宜瑾以及連任成功的林俊憲委員，以及邱莉莉、呂維胤、李啟維、郭鴻維、王錦德、沈震東、鄭佳欣等議員也一同到場感謝民眾的支持和分享台南勝選的喜悅與驕傲。

蔡英文台南競總架起大螢幕轉播電視開票，下午開始支持者陸續聚集關心「英德配」選情，隨著英德配及賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲與王定宇票數持續開出領先，支持者情緒興奮發出歡呼，加油吶喊響徹不絕。

黃先柱總幹事感謝所有市民對「蔡賴配」的支持，讓台南的選情能不斷創新高，為大選勝利打下良好的基礎，並感謝台南市民再次給民進黨機會，大贏韓國瑜近45萬票，不只總統連任也讓六席全過關，民進黨會珍惜大家的支持，不只用成績展現民進黨的價值，更會堅持我們的主權與民主自由，不會屈服任何的威脅，感謝所有持者，一起與民進黨一起展現台南人的驕傲。

在觀看開票結果的過程中，潘新傳主任發現有來自香港的友人，一同關心台灣的大選結果，潘新傳請所支持者一定為香港加油，並說明蔡賴配的得票領先正說明台灣享有與捍衛主權與民主的結果，此時香港的朋友正在爭取屬於他們自己的民主，讓台灣的民主與自由，成為香港的重要伙伴。