　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南立委六席全壘打　英德配寫下全國最高得票率

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲蔡英文台南競選總部黃先柱總幹事、潘新傳主任偕同競總幹部向群聚競選總部前的民眾歡呼，感謝支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔡英文台南競選總部黃先柱總幹事、潘新傳主任偕同競總幹部向群聚競選總部前的民眾歡呼，感謝支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020總統暨立委大選投票11日下午截止，晚間蔡英文台南競選總部黃先柱總幹事、潘新傳主任偕同競總幹部向群聚競選總部前的民眾歡呼，蔡賴配票部817萬，創下總統選舉最高紀錄，不只大贏韓國瑜近45萬票，得票率更是全國最高超過67％。

▲蔡英文台南競選總部黃先柱總幹事、潘新傳主任偕同競總幹部向群聚競選總部前的民眾歡呼，感謝支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

同時台南6立委全部過關，達成蔡英文統連任、立委全壘打、台南第一的勝選目標。新科立委林宜瑾以及連任成功的林俊憲委員，以及邱莉莉、呂維胤、李啟維、郭鴻維、王錦德、沈震東、鄭佳欣等議員也一同到場感謝民眾的支持和分享台南勝選的喜悅與驕傲。

蔡英文台南競總架起大螢幕轉播電視開票，下午開始支持者陸續聚集關心「英德配」選情，隨著英德配及賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲與王定宇票數持續開出領先，支持者情緒興奮發出歡呼，加油吶喊響徹不絕。

▲蔡英文台南競選總部黃先柱總幹事、潘新傳主任偕同競總幹部向群聚競選總部前的民眾歡呼，感謝支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃先柱總幹事感謝所有市民對「蔡賴配」的支持，讓台南的選情能不斷創新高，為大選勝利打下良好的基礎，並感謝台南市民再次給民進黨機會，大贏韓國瑜近45萬票，不只總統連任也讓六席全過關，民進黨會珍惜大家的支持，不只用成績展現民進黨的價值，更會堅持我們的主權與民主自由，不會屈服任何的威脅，感謝所有持者，一起與民進黨一起展現台南人的驕傲。

▲蔡英文台南競選總部黃先柱總幹事、潘新傳主任偕同競總幹部向群聚競選總部前的民眾歡呼，感謝支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在觀看開票結果的過程中，潘新傳主任發現有來自香港的友人，一同關心台灣的大選結果，潘新傳請所支持者一定為香港加油，並說明蔡賴配的得票領先正說明台灣享有與捍衛主權與民主的結果，此時香港的朋友正在爭取屬於他們自己的民主，讓台灣的民主與自由，成為香港的重要伙伴。

ET快訊
神解「蔡英文完殺」關鍵人物！女名嘴：只有韓國瑜存在，民進黨才
震撼彈！一邊一國行動黨潰敗　陳水扁宣布退出政壇
韓國瑜敗選...主播突破原因「錯在這群人」　心疼韓粉哭暈
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南立委六席全壘打　英德配寫下全國最高得票率

屏東大團結＆南北作伙贏　縣長潘孟安：屏東人的驕傲

桃園民進黨黃世杰當選立委　感謝鄉親用選票決定台灣未來

屏北立委當選人鍾佳濱發表當選感言　選戰有3個感謝

雲林第一選區立法委員候選人蘇治芬　領先近萬票自行宣布當選

台中男蓋錯政黨票心急撕毀遭法辦！他嘆：我老了，不懂法律

親弟揚言斷絕姊弟關係　陳樹菊現身投票：我不知道

請投神聖一票　台南市選委會主委方進呈陪同黃偉哲慰問選務人員　

柯呈枋雙眼浮腫現身投票　謝衣鳳要回家洗牛仔褲

影／鄭文燦：投票踴躍代表大家珍惜權利　選出支持候選人與政黨

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

詹惟中56歲當首投族很抱歉　「我對台灣沒有盡到更多責任」

韓國瑜現身投票所「韓冰在後」　民眾簇擁場面一度混亂

營養師告訴你大賣場有何減脂食果汁要忌口！冬粉、豆漿是好選擇

老闆車上發現韓幣一千萬嚇壞員工　他謹慎想報警...是年終開心滾地

台南立委六席全壘打　英德配寫下全國最高得票率

屏東大團結＆南北作伙贏　縣長潘孟安：屏東人的驕傲

桃園民進黨黃世杰當選立委　感謝鄉親用選票決定台灣未來

屏北立委當選人鍾佳濱發表當選感言　選戰有3個感謝

雲林第一選區立法委員候選人蘇治芬　領先近萬票自行宣布當選

台中男蓋錯政黨票心急撕毀遭法辦！他嘆：我老了，不懂法律

親弟揚言斷絕姊弟關係　陳樹菊現身投票：我不知道

請投神聖一票　台南市選委會主委方進呈陪同黃偉哲慰問選務人員　

柯呈枋雙眼浮腫現身投票　謝衣鳳要回家洗牛仔褲

影／鄭文燦：投票踴躍代表大家珍惜權利　選出支持候選人與政黨

愛琴海染悲劇！難民船翻覆「僅8人活下」　3童來不及長大就成浮屍

為30杯飲料嗆「伊林白吃白喝」…錢帥君還原過程：在意的是情分　前東家出聲了

館長開砲「國民黨輸得還不夠」　預言2022議員選舉下場

都市種菜拈花超簡單！專家揭利用屋頂「選對作物」秘訣

九份夜景現身猿人T！BAPE「新年限定款」鯊魚外套藏台灣國碼　網：買爆

伊朗認「誤擊烏航班機」答應合作　馬克宏同意澤倫斯基：派專家分析黑盒子

台南立委六席全壘打　英德配寫下全國最高得票率

韓國瑜敗選賭盤仍夯！　「家庭關係」成下注PK：會不會和李佳芬同框

番茄「生吃vs.熟食」哪個好？醫揭答案…網驚呆了　這5種人要少吃

卓榮泰聯手羅文嘉把問號變驚嘆號　「生命的意外」促成民進黨大勝

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

地方熱門新聞

親弟揚言斷絕姊弟關係　陳樹菊：我不知道

桃園餐廳拜託情侶移車　竟慘收1星負評

即／蘇治芬查賄險遭撞！張嘉郡陣營反擊

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

遏止改裝車輛歪風　屏警聯合出擊

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

蔣萬安近9萬票支持　守藍營票倉

潘孟安：拿下二席立委是屏東人的驕傲

柯呈枋雙眼浮腫　謝衣鳳洗牛仔褲

為殺警案自清　蕭景田真心告白

高雄爆乳甜姐蔡宜芳高票落選

屏北立委當選鍾佳濱發表當選3個感謝

桃園民進黨黃世杰當選立委

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

更多熱門

相關新聞

卓榮泰聯手羅文嘉　促成民進黨大勝

卓榮泰聯手羅文嘉　促成民進黨大勝

總統蔡英文以817萬231票順利連任，外界認為，民進黨主席卓榮泰與民進黨秘書長羅文嘉是主要關鍵之一，兩人聯手將選民的問號轉變為「驚嘆號」，也讓民進黨的聲勢從2018年九合一大選之後開始止跌回升。對此，卓榮泰回應，過去這一年其實是生命的意外，他只是選擇跟著走，擔起整合黨內團結的重責大任。

周一回高雄上班！韓國瑜曝「三大工作」力阻三殺

周一回高雄上班！韓國瑜曝「三大工作」力阻三殺

新華社：台灣選舉有暗黑力量操控

新華社：台灣選舉有暗黑力量操控

劉樂妍崩潰了！狂轟：真的不是作票？

劉樂妍崩潰了！狂轟：真的不是作票？

抗韓戰將陳柏惟打敗顏寬恒　陳冠榮：接下來看高雄人了

抗韓戰將陳柏惟打敗顏寬恒　陳冠榮：接下來看高雄人了

關鍵字：

立委全壘打英德配2020大選2020大選台南市立委

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

韓粉不哭！移民中國大陸方案曝光

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

蔡英文「八字箴言」　國台辦回應

選戰慘敗　他：國民黨其實選得好

分屍魔殺女華僑　切四肢割陰部棄屍

教訓落跑市長　網：高雄不是跳板

全台藍綠分布圖！背骨、夢幻3縣網驚呆

現任立委落馬13人名單！招牌老將全滅

難接受韓國瑜落敗！張琍敏PO照質疑：蔡英文得票率怎麼來

503字罵爆蔡英文　邱毅：台灣政治不能碰了！我還是安靜終老

韓國瑜輸蔡英文265萬票　黃暐瀚說話了

名模為30杯飲料和伊林撕破臉！

韓國瑜敗選...主播突破原因「錯在這群人」

更多

最夯影音

更多
韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任
試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面