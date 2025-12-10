　
社會 社會焦點 保障人權

威震集團吳明達三溫暖遭埋伏開5槍　槍手二審改判11年

▲▼ 吳明達槍手 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲彭姓男子（中）埋伏槍擊威震集團成員吳明達，二審判刑11年。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

威震集團成員吳明達，去年7月在台北市某三溫暖遭人埋伏槍擊，槍手彭郁翰聲稱因不滿吳男派人向其經營的咖啡廳收取保護費，憤而行兇，朝吳男及其友人連開5槍，造成吳男手部中彈、友人腳傷。彭男一審遭判刑12年，案經上訴，高等法院二審10日改判刑11年。可上訴。

吳明達26年前槍殺北聯幫主唐重生，遭判處無期徒刑入獄服刑，2017年假釋出獄後，又籌組威震聯盟，重返江湖。而本案發生於去年7月間，下午5點多，吳明達與司機到台北市中山區某三溫暖時，正與一群友人聊天時，現年33歲的彭男持一把SIG saucer P320制式手槍，朝吳男的腰、腹部與周邊友人連開5槍。吳男手部中彈，友人腳部受傷，雙雙送醫急救，沒有生命危險。

警方獲報後不敢大意，正要循線追查時，彭男帶槍前往台北市警局大同分局寧夏派出所投案。彭男供稱，自己曾在附近經營咖啡廳，不滿吳男曾經派人向他收取保護費，積怨已久，因隨身帶著一把過世朋友給的手槍，在當天發現吳男行蹤後，才會開槍。全案移送檢方聲押獲准，提起公訴後，一審法院將彭男判處有期徒刑12年。

案經上訴，高等法院二審審理後，認為彭男明目張膽持本案槍彈在市區開槍射擊，使被害人分別受有槍傷，造成公眾及他人恐懼不安，可見彭男法治觀念偏差、無視法紀。吳男所為不僅罔顧他人生命法益，更是嚴重影響社會治安、公然挑戰法秩序，犯罪情節嚴重，不宜輕縱。不過彭男事後賠償與吳男同行的受傷友人，達成和解，因此高院酌減彭男刑度，改判有期徒刑11年。

12/08 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣入列！　免簽赴美「擬查5年社群紀錄」
賴瑞隆突PO「陳菊黑白照」喊想念網嚇壞...急補1句後刪文
北捷亞東醫院站　手扶梯「8長者摔一團」！驚險畫面曝
水泥預拌廠桶槽突崩塌！恐怖畫面曝　員工急逃命
檳榔攤殺人畫面！闆娘上腹慘遭「橫剖30cm」
被向太爆「時日無多」　郭碧婷曝罹癌父近況…標靶+化療都做了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

和平前區長林建堂貪污　判刑6年6月定讞

台中市和平區前區長林建堂，因為欠債、選舉開銷，竟指使擔任清潔隊員的謝姓屬下，向6家廠商收取工程回扣，總計貪污589萬元。檢方提起公訴，一二審均將他判刑6年6月、褫奪公權5年。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

實習律師酒駕撞死人　二審改判4年半

台南狠父虐死2歲子　判刑18年定讞

左營槍擊命案殺手　「最後擁抱」愛妻畫面曝

前民眾黨員林冠年酒駕案　判刑3月定讞

