赴星考察鞭刑打詐　洪孟楷倡台納入：嚴謹性絕對禁得起考驗

▲洪孟楷拋「增設鞭刑」。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）



記者崔至雲／台北報導

新加坡國會通過刑法修正案，未來凡涉入詐騙等相關行為，將面臨強制鞭刑，最輕6下、最重24下。國民黨立委洪孟楷倡議台灣應將鞭刑納入刑罰，近日與鄭正鈐、黃健豪、呂玉玲等藍委赴新加坡考察。洪孟楷表示，新加坡社會對鞭刑的支持度始終高，因當地秩序與安全來之不易，詐騙對弱勢族群傷害巨大，人民普遍認為須以有效威嚇手段遏止組織化詐欺，鞭刑並非單一刑罰，而是一套結合司法、科技與教育的整體司法策略。

洪孟楷指出，在外交部安排下，他們一行人拜會新加坡刑事法律諮詢委員會主席及律師公會副會長梁正川，實際瞭解鞭刑執行狀況及打擊詐騙立法過程。經過一個多小時實務會談，深深感覺「鞭刑的嚴謹性，絕對禁得起考驗。」

洪孟楷提到，新加坡在2020年至2025年間損失超過30億新幣、統計多達19萬名被害者。詐騙是新加坡人的痛！詐騙多屬境外或跨國組織，真正首腦難以到案，造成家庭破碎、長者受害。新加坡整體社會普遍支持更強而有力的打詐手段，其中包括「鞭刑制度」。因此在上個月正式三讀通過，但是否「鞭刑打詐」的相關討論其實已有數年之久。

洪孟楷透露，梁正川特別提到，外界普遍誤解；鞭刑並非粗暴處置，而是程序極為嚴謹的司法機制。執行前必須由法官與醫生共同確認犯罪者身體狀況是否適合；每位受刑人最多24下，較年幼的犯罪者上限為10下。更重要的是，鞭刑不是一鞭了事，後續仍搭配科技監控、教育課程、輔導制度等配套，目的是讓犯罪者真正改過，不再回到詐騙集團。

洪孟楷說明，本次通過鞭刑打詐仍有分為「強制」與「裁量」兩種。像「人頭戶」是否要受鞭，則由法官依情節判斷，而非一律適用。首腦、詐騙集團不法分子則為強制；他也再次強調，鞭刑執行也都需要審查定讞、律師攻防、法官判刑，如同坐牢、罰鍰皆如此，過程嚴謹且完整；目前新加坡未傳出冤案，顯示其審查程序嚴密。

外界也關注是否會讓集團利用未成年或年長者當車手。洪孟楷進一步指出，新加坡確實討論過是否把年齡上限從50歲提高到60歲，但目前仍維持50歲；而50歲以上涉案比例本就低，並未形成制度漏洞。

洪孟楷認為，新加坡社會對鞭刑的支持度始終高，因為當地的秩序與安全來之不易，而詐騙對弱勢族群傷害巨大，人民普遍認為必須以更有效的威嚇手段遏止組織化詐欺。鞭刑並不是單一刑罰，而是一套結合司法、科技與教育的整體司法策略。對於打擊詐騙的成效，仍有待政府部門每半年提出相關改善數據。這點是持續要研究及掌握的方向。