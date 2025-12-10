網紅律師教說謊偽證判刑3月　受訪喊冤「很倒楣」差點被抓去關

▲律師簡大為因犯幫助偽證罪，被判刑3月、緩刑2年定讞，須支付公庫6萬元。（圖／翻攝粉專《簡大為律師-律師能不能算便宜一點》）

記者黃哲民／台北報導

網紅律師簡大為去年（2024年）辯護時，指點證人套招被檢察官當庭識破，依幫助偽證罪嫌起訴，新北地院一審判他3月徒刑、不得易科罰金，上訴後，檢方指簡男受訪喊冤「很倒楣」、顯無悔意不應給緩刑，簡男推稱媒體曲解他受訪原意，新北院二審認為網紅律師比比皆是，傳述自己失敗經驗者幾希，簡男至少沒攻擊司法不公，准他緩刑2年，須支付公庫6萬元定讞。

簡大為本案上訴主張有些事證在一審未及提出，法官僅因他是律師而加重刑度、有失衡平，請求從輕量刑。二審認為一審已詳查簡男犯案情節、所生危害等因素，認事用法均無違誤，量刑妥適，駁回簡男上訴。

至於是否給緩刑，檢方指簡大為在一審判決後受訪喊冤「很倒楣」等語，顯無悔意，不應緩刑以免失去警惕效果。簡男辯稱媒體曲解他受訪原意，他其實沒「喊冤」。

法官認為簡大為身為律師，難以期待他涉案全無辯解，若被告在訴訟中認罪、卻「首鼠兩端」，對外表示冤屈，企圖暗示遭司法不公對待，此種再次侵害司法權行為，確實難以認定有悛悔之意，但簡男最終認罪，沒多做無謂辯解。

法官指被告簡大為執業6年、資歷相對不深，本案犯行較輕微，不同於時下常見律師為詐欺、貪污或毒品等組織犯罪辯護時，從中穿梭、教導偽證以脫免被告重罪的情形。

法官表示，簡大為經營網路自媒體，可理解他基於維持專業形象及人設，有淡化自己涉案情節動機，「畢竟網紅律師比比皆是，但見宣傳豐功偉業，傳述自己失敗經驗者幾希」，不過簡男至少本案沒攻擊偵審過程的出格行為，尚無表裡不一的說法，且無犯罪前科，准他緩刑2年。

但法官考量簡大為之後執業，涉犯同一罪名可能性較高，因此附加須支付公庫6萬元條件，促使簡男記取教訓、知曉尊重法治的觀念，若違反緩刑附加條件或緩刑期間再犯，將被撤銷緩刑，全案定讞。

簡大為以「律師能不能算便宜一點」經營社群，個人臉書粉專有1.4萬位追蹤者，也常上電視談話節目推廣法普與評論司法實務，因他喜歡浣熊，常以「熊律」自稱。

本案源於簡大為替涉犯妨害自由罪嫌的周姓女子辯護，新北地檢署偵辦時，去年7月傳喚證人林姓女子，簡男以辯護人身分到庭，不時插話「有沒有一個可能，有人要陷害他（告訴人）」、「如果有人跟告訴人有糾紛，那個人把帳號洩漏出去」、「現在很常見，我們事務所也被這樣搞過」等語。

檢察官覺得簡大為舉動不尋常、林女作證似乎在背稿，當庭勘驗林女手機，赫見存有開庭前套招的對話紀錄，包括周女事先提醒林女「律師也給妳答案了，就會沒事」、「律師建議我們電話演練一下，到時候不會放妳一個人，如果情況不對，他會盡量把風向帶回來」、「妳要背好喔」等語。

紀錄顯示簡大為跟周女說「我要先跟證人講一下」、「幫她演練一下」、「跟她當場套一下比較合理的說法」、「幫她的說法圓一下」，簡並跟林女通話逾55分鐘，指點林女在關鍵案情說謊。

簡大為和周女、林女承認串供，一審認為簡男身為執業律師，卻違反職業倫理，惡性高於另2人，因自白犯罪加上幫助犯可減刑2次，依法定最重可判刑7年的偽證罪，判簡男3月徒刑，周女教唆偽證判刑5月，林女偽證判刑3月，均不得易科罰金。

一審判決不影響簡大為執業資格，他受訪堅稱林女向檢方供稱「簡大為律師有跟我說叫我自己想清楚，他不能教我怎麼做」，可證他沒指點證人做偽證，他自認很倒楣，會上訴爭清白，他強調，偵查中為獲得緩起訴而認罪。